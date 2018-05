Ramos aangeklaagd: ‘Het bedrag kan oplopen tot boven de miljard euro’

Sergio Ramos haalde zich zaterdagavond door het incident waarbij Mohamed Salah geblesseerd uitviel in de finale van de Champions League niet alleen de woede van de fans van Liverpool op de hals, aangezien vrijwel het hele Egyptische volk een paar weken voor de start van het WK ook aan de buis gekluisterd zat. Terwijl Salah zelf al heeft laten weten ondanks zijn schouderblessure goede hoop op deelname aan het WK te hebben, wil advocaat Bassem Wahda toch compensatie zien.

De woedende Egyptenaar heeft namelijk onder meer een officiële klacht neergelegd bij de FIFA, waarin hij Ramos beschuldigt van het veroorzaken van ‘fysieke en psychologische schade’ bij Salah en het hele Egyptische volk: “Ramos heeft Mo Salah expres geblesseerd en moet gestraft worden voor zijn daden. Ik ben een rechtszaak gestart en heb ook een klacht ingediend bij de FIFA”, legt hij uit bij Sada El-Balab.

“Ik zal om compensatie vragen voor de fysieke en psychologische schade die Ramos Salah en het Egyptische volk heeft aangedaan. Het bedrag kan oplopen tot boven de miljard euro”, gaat Wahda, die heeft beloofd dat als hij in het gelijk wordt gesteld, hij het bedrag zal doneren aan het Long Live Egypt Fund van de Egyptische staat, verder. De advocaat is overigens niet de enige die actie heeft ondernomen tegen Ramos, aangezien een petitie die vraagt om een straf voor de verdediger van Real Madrid inmiddels al ruim 350 duizend keer getekend is.