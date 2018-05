Messi: ‘Hij zei: ‘Als je die keuze had gemaakt, was je al wereldkampioen’’

Lionel Messi is al sinds zijn dertiende actief bij Barcelona en de dertigjarige Argentijn staat de komende drie jaar nog onder contract bij de kampioen van Spanje. De kans lijkt klein dat de sterspeler van de Catalanen in Europa nog in een ander shirt te bewonderen is, al sluit hij een terugkeer naar Argentinië niet bij voorbaat uit.

“Het wordt mij steeds duidelijker dat in Europa, Barcelona mijn enige club zal worden. Ik heb altijd gezegd dat ik ooit nog een keer actief wil zijn in het Argentijnse voetbal, maar ik weet niet of dat nog zal gebeuren. Als het er wel van komt, zal het Newell's Old Boys worden en niets anders. Ik zou dat graag minstens een halfjaar doen, maar je weet nooit wat er gaat gebeuren”, vertelt Messi aan Marca over de club waar hij zijn eerste stappen als voetballer zette.

Doordat hij al zo lang in Spanje woont, kon Messi ook kiezen voor een interlandloopbaan bij La Furia Roja. De aanvaller heeft echter geen moment getwijfeld en hoopt aankomende zomer met het Argentijnse nationale elftal zijn eerste hoofdprijs te kunnen pakken: “Ik had het er laatst nog met een vriend over en hij zei: ‘Als je nou voor Spanje had gekozen, was je nu al wereldkampioen geweest.’”

“Maar dat zou niet hetzelfde zijn geweest en het is natuurlijk ook nooit bij me opgekomen. Het zou uniek zijn om wereldkampioen te worden met Argentinië. Ik heb veel vertrouwen in deze groep, we werken goed samen en hebben goede spelers met veel ervaring. Maar we moeten ook rustig blijven, we moeten niet zeggen ‘dat we wereldkampioen gaan worden omdat we de beste zijn’, want zo is het niet.”