Maandag, 28 Mei 2018

Liverpool onderhandelt over transfer van 53 miljoen

Anderlecht hoopt Chancel Mbemba een voorstel te doen. De verdediger van Newcastle United is niet de enige optie, want ook Raphael Rossi van Boavista is in beeld. (Het Nieuwsblad)

David López heeft de clubs voor het uitkiezen. De middenvelder van Espanyol is in beeld bij Newcastle United, Tottenham Hotspur en Valencia. (PericosOnline)

Liverpool onderhandelt deze week met Olympique Lyon over Nabil Fékir. De vraagprijs van de club uit Zuid-Frankrijk bedraagt 53 miljoen euro. (l’Équipe) De vraagprijs van de club uit Zuid-Frankrijk bedraagt 53 miljoen euro.

Holger Badstuber is rond met Lazio. De verdediger van VfB Stuttgart heeft echter ook nog aanbiedingen van Besiktas en Fenerbahçe op zak. (La Gazzetta dello Sport)

Gareth Bale overweegt een vertrek. Bayern München is een van de clubs die interesse hebben in de Welshe rechtsbuiten van Real Madrid. (The Telegraph)