‘Na mijn jaren bij Man City was ik niet klaar voor een transfer naar Chelsea’

Edin Dzeko is, nadat hij eerst een seizoen door Manchester City werd verhuurd en in 2016 definitief de overstap maakte naar AS Roma, alweer drie jaar actief in de Serie A en de Bosniër lijkt zich wel op zijn plek te voelen in Italië. Het had echter weinig gescheeld of de 32-jarige spits was al veel eerder aan de slag gegaan in de Italiaanse competitie, aangezien hij negen jaar geleden dicht bij een overstap naar AC Milan was.

“Toen ik nog bij Zeljeznicar speelde, droomde ik ervan om ooit voor AC Milan uit te mogen komen. Nadat ik kampioen werd met VfL Wolfsburg, was ik erg dicht bij een overstap naar Milan, maar de Duitsers wilden mij niet laten gaan. Gelukkig verliep mijn carrière daarna ook nog goed en ben ik nu erg gelukkig bij AS Roma”, blikt hij terug in gesprek met Face TV.

Dzeko leek afgelopen winter dicht bij een vertrek bij i Giallorossi, aangezien Chelsea hem weer terug wilde halen naar de Premier League. De aanvaller besloot uiteindelijk toch af te zien van een transfer: “Na mijn tijd bij Manchester City voelde ik dat ik er nog niet klaar voor was om naar Chelsea te gaan, daarom besloot ik om bij Roma te blijven.”

“Het was een ingewikkelde periode, waarin er veel onware dingen zijn gezegd. Er ging op dat moment veel door mijn hoofd en ik had niet precies door wat er eigenlijk allemaal gebeurde”, gaat Dzeko, die verder weinig los wil laten over zijn toekomst, verder. “Ik wil nu gewoon deze twee interlands met Bosnië spelen en daarna zien we wel. Ik lig ook nog twee jaar vast, dus je zou het eigenlijk ook aan Roma moeten vragen.”