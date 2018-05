Iniesta kampte met depressie: ‘Ik voelde me leeg vanbinnen’

Andrés Iniesta bezorgde Spanje in 2010 de wereldtitel door in de finale tegen Nederland het enige doelpunt te maken. De middenvelder kampte in aanloop naar het toernooi in Zuid-Afrika met een depressie, maar kwam er dankzij specialisten weer bovenop. “Mijn filosofie is altijd om op te staan en door te vechten”, zegt Iniesta in gesprek met Cuarto.

De depressie kwam voort uit het feit dat Iniesta tussen 2009 en 2010 veelvuldig geblesseerd was en de dood van vriend Dani Jarque, die aanvoerder van Espanyol was. “Ik weet nog dat ik thuis bij mijn ouders was met mijn vrouw, die toen nog mijn vriendin was. Ik vertelde hen dat ik iets nodig had, dat ik op deze manier niet meer verder kon. Toen zijn we naar het trainingscomplex van Barcelona gereden en hebben we met de dokter gesproken”, vertelt Iniesta.

“Ik voelde me leeg vanbinnen, maar dankzij de mensen om me heen en de specialisten is alles goed gekomen. Ik ben er sterker van geworden. Het leven heeft mij geleerd dat wanneer je in een dal zit, de mensen die écht om je geven opstaan”, stelt de 34-jarige middenvelder, die Barcelona onlangs verliet. Iniesta vervolgt zijn loopbaan bij het Japanse Vissel Kobe.

“Waarom ik ben vertrokken? Omdat het ontzettend moeilijk voor mij zou worden om nog aan de extreem hoge standaard die Barcelona vraagt en verdient te voldoen”, vervolgt Iniesta. “Nu vertrekken was vanuit mij gewoon eerlijkheid aan de club geven. Ik ga nu in een andere competitie spelen met een andere standaard die andere eisen aan je stelt. Ik stop niet met voetballen, maar ik ga op een andere manier voetballen.”