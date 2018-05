‘Vooral in eerste helft ging het lekker, maar Koeman heeft meer opties’

Kevin Strootman was de laatste jaren de speler die voor balans moest zorgen op het middenveld bij het Nederlands elftal, maar in de laatste interland tegen Portugal ging Ronald Koeman voor een andere optie. Davy Pröpper speelde in die wedstrijd naast Georginio Wijnaldum en Donny van de Beek en de middenvelder van Brighton & Hove Albion liet in de eind maart gespeelde wedstrijd een goede indruk achter.

Pröpper hoopt met dat optreden tegen de regerend Europees kampioen wat krediet te hebben opgebouwd: “Vooral in de eerste helft ging het wel lekker. Maar de bondscoach heeft natuurlijk meerdere opties”, geeft hij aan in gesprek met het Algemeen Dagblad. Koeman wil in zijn eerste vier vriendschappelijke wedstrijden uitvinden hoe hij in de UEFA Nations League het best kan aantreden tegen Duitsland en Frankrijk, weet ook Pröpper.

“Dan is zo'n wedstrijd tegen Portugal natuurlijk mooi meegenomen. Ik mag ook zeggen dat ik een goed seizoen achter de rug heb”, gaat hij verder. De 26-jarige middenvelder verruilde PSV afgelopen zomer voor the Seagulls en miste in zijn eerste seizoen in de Premier League, door een schorsing, slechts drie wedstrijden. In Engeland speelt hij meer verdedigend dan hij in Eindhoven gewend was: “Maar het ging er ons om niet te degraderen uit de Premier League. Dan speel je niet vaak met een nummer tien.”

De nieuwe positie vergde wel wat aanpassingsvermogen van Pröpper, die aan zijn statistieken ook merkt dat hij tegenwoordig een andere rol vervult: “Op mijn nieuwe plek moet ik continu aanspeelbaar zijn en het spel verplaatsen van links naar rechts en van achter naar voren. Dat gaat me aardig af, maar daardoor heb ik ook voor het eerst in een hele competitie niet voor mijn club niet gescoord. En scoren is toch ook wel lekker.”