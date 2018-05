De Vrij: ‘Ik heb bij club aangegeven dat ik geen goed gevoel had over het duel’

Stefan de Vrij werd de afgelopen maanden steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een transfer naar Internazionale en de verdediger heeft maandag laten weten dat hij Lazio transfervrij gaat inruilen voor i Nerazzurri. De Oranje-international speelde onlangs nog met de Romeinen tegen zijn toekomstige werkgever en verspeelde in die wedstrijd met Lazio deelname aan de Champions League voor volgend seizoen.

Inter mag zich door een 2-3 overwinning op i Biancocelesti gaan opmaken voor het miljardenbal en De Vrij, die in dat duel een strafschop veroorzaakte en voortijdig werd gewisseld, geeft nu aan dat hij die avond eigenlijk liever helemaal niet in actie was gekomen: “In aanloop naar de wedstrijd heb ik bij de club aangegeven dat ik geen goed gevoel had over het duel. Aangezien ik het toch nooit goed kon doen. Maar de club gaf aan dat ze me wilden zien spelen”, legt hij uit aan Voetbal International.

De Vrij heeft er op het veld alles aan gedaan om Lazio ten koste van zijn nieuwe club naar de Champions League te loodsen: “Ik heb me gefocust op die wedstrijd en zo goed mogelijk gespeeld. Ik kan mezelf in de spiegel aankijken. Mensen die mij kennen, weten dat ik er alles aan heb gedaan. Van alle commotie heb ik niets gemerkt, daar heb ik me volledig voor afgesloten.”

Met zijn vertrek bij Lazio komt er voor de voormalige Feyenoorder na vier jaar een einde aan zijn periode in het Stadio Olimpico. De Vrij is Lazio dankbaar voor de afgelopen seizoenen en geeft aan mooie jaren te hebben beleefd in de Italiaanse hoofdstad. Op het behalen van Champions League-voetbal na, heeft hij het gevoel er het maximale uit gehaald te hebben: “Van de geïnteresseerde clubs sprak Inter me het meest aan. Het project, de ambities en het gevoel dat ik erbij had. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging en die heeft Inter me geboden.”