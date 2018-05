‘Lijnders sprak tijdens Champions League-finale over terugkeer bij Liverpool’

Pepijn Lijnders kan binnen afzienbare tijd weer aan de slag bij Liverpool, zo weet Goal te melden. De 35-jarige oefenmeester, die onlangs al na een halfjaar werd ontslagen bij NEC, was aanwezig bij de Champions League-finale tussen Real Madrid en zijn oude werkgever (3-1) en sprak daar naar verluidt met verschillende vertegenwoordigers van the Reds.

Beide partijen zouden wel openstaan voor een nieuwe samenwerking. Zeljko Buvac, die zestien jaar als assistent van manager Jürgen Klopp werkte, keert namelijk niet terug in de staf van Liverpool. Zodoende moeten the Reds de staf dus aanvullen en Klopp is nog altijd een groot fan van het werk van Lijnders. Voordat Liverpool in juli aan het seizoen begint, moet de staf van Klopp aangevuld zijn.

Lijnders verliet Liverpool in januari voor een dienstverband bij NEC, dat toen de koploper van de Jupiler League was. Uiteindelijk eindigden de Nijmegenaren als derde, terwijl men in de play-offs om promotie in de halve finale werd geëlimineerd door FC Emmen. Na het mislopen van promotie werd Lijnders de laan uitgestuurd.

Liverpool zoekt momenteel overigens ook naar een nieuwe trainer voor de Onder-18. Het jeugdelftal werd tot voor kort getraind door Steven Gerrard, maar hij gaat als manager aan de slag bij Rangers FC. De clubicoon van Liverpool heeft tevens enkele medewerkers uit de jeugdopleiding van the Reds meegenomen naar de Schotse topclub.