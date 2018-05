Scholes sneert naar huilende Liverpool-spelers: ‘Nu gaat het er anders aan toe’

De Champions League-finale tussen Real Madrid en Liverpool (3-1) verliep dramatisch voor Mohamed Salah en Loris Karius. De Egyptische aanvaller viel al snel uit met een schouderblessure, terwijl Karius met twee blunders uitgroeide tot de schlemiel van de avond. Beide spelers verlieten het veld in tranen, tot ongenoegen van Paul Scholes.

“Ik kan Karius enigszins begrijpen, denk ik. Hij is verslagen door wat er op het veld gebeurd is. Maar blessures horen bij het voetbal. Als je iemand jaren geleden zag huilen op het veld, moesten ze daar een hele goede reden voor hebben. Nu gaat het er anders aan toe, spelers zijn gevoelig en zijn sneller geraakt”, zo wordt Scholes geciteerd door de Daily Mail.

Scholes moest in 1999 de Champions League-finale missen door een gele kaart in de halve finale. Dat incident heeft hem destijds niet emotioneel gemaakt. “Wat helpt huilen? Het tovert de gele kaart niet weg. Natuurlijk was ik teleurgesteld, maar emotioneel? Nee. Ik denk niet dat ik ooit op het veld gehuild heb. Misschien toen ik elf of twaalf was, nadat we de bekerfinale verloren.”