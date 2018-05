Cillessen: ‘Wat moet ik daarop zeggen? Het is vreselijk wat hem gebeurde’

Jasper Cillessen speelt alweer twee jaar voor Barcelona, maar kwam in die periode tot slechts 21 wedstrijden in de hoofdmacht van de Catalanen. De Oranje-international vervult de rol van reservekeeper achter Marc-André ter Stegen en moet het vooral doen met minuten in de Copa del Rey. Hoewel de keeper graag iedere week in de basis zou staan, lijkt het voorlopig echter niet van een vertrek uit het Camp Nou te komen.

“Ik ben 29 jaar en wil natuurlijk meer spelen. Maar ik heb twee jaar geleden ook met mijn volle verstand bij Barcelona getekend. Ik heb nu eenmaal een contract daar. En ik heb begrepen dat ze me daar nog niet kwijt willen. Dan houdt het op”, legt hij voor de training van het Nederlands elftal, waar hij voorlopig wel het vertrouwen krijgt van bondscoach Ronald Koeman, uit aan FOX Sports.

Cillessen werd de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een overstap naar Liverpool en de doelman zag collega Loris Karius zaterdag tweemaal blunderen in de finale van de Champions League. Met een overstap naar the Reds is hij echter niet bezig: “Wat moet ik daarop zeggen? Het is vreselijk wat hem gebeurde. Ik weet nergens van, alleen dat Barcelona me niet kwijt wil.”