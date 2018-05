Martínez legt uit: ‘Dat zou een grote vergissing geweest zijn voor iedereen’

Bondscoach Roberto Martínez maakte afgelopen week zijn WK-selectie bekend en heeft besloten om één grote naam thuis te laten. Radja Nainggolan kreeg namelijk van de keuzeheer te horen dat hij zich niet hoeft voor te gaan bereiden op het eindtoernooi in Rusland en dat nieuws is in België met ontzetting ontvangen. Martínez geeft echter aan dat hij denkt de juiste keuze te hebben gemaakt.

“Het zou veel makkelijker zijn om een andere beslissing te nemen, maar dat zou uiteindelijk een grote vergissing geweest zijn voor iedereen. Het zou niet de juiste keuze geweest zijn”, legt de Spanjaard uit aan Proximus Sports. “Voor de selectie maak ik gebruik van de structuur van de Belgische voetbalbond.”

“Ik baseer me op de informatie die ik heb. Ik selecteer niet op basis van namen. Ik selecteer spelers die voor het nationale team een topprestatie kunnen afleveren. Sommige beslissingen maken je niet populair, maar dat is de job van de bondscoach”, gaat Martínez verder over zijn beslissing om de bij AS Roma uitblinkende Nainggolan niet mee te nemen.

De kritiek die hij in België te verduren krijgt, ziet hij juist als een pluspunt: “De emoties en de passie bij de fans zie ik als een positief verhaal. De mensen geven om de Rode Duivels. Maar ik denk ook niet dat de fans verwachten dat de bondscoach de makkelijke beslissingen neemt. Zo werkt het in een democratie: iedereen heeft zijn mening en gevoelens en mag die ook uitdrukken.”