VZ telt af - Peru treurt om dopingzondaar Guerrero: ‘Het leven gaat door’

Het WK in Rusland gaat op 14 juni van start met een wedstrijd tussen het gastland en Saudi-Arabië. Voetbalzone telt met een serie van dertig artikelen af naar het begin van het toernooi en besteed vandaag aandacht aan de afwezigheid van dopingzondaar Paolo Guerrero bij Peru.

Door Yanick Vos

Voor het eerst in 36 jaar heeft Peru zich geplaatst voor het WK. Als 32ste en laatste land plaatste de ploeg van bondscoach Ricardo Alberto Gareca Nardi voor het mondiale eindtoernooi door in de play-offs over twee wedstrijden af te rekenen met Nieuw-Zeeland (0-0 en 2-0). In de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie eindigde Peru als vijfde, achter Brazilië, Uruguay, Argentinië en Colombia. Met Renato Tapia (FC Twente) en Jefferson Farfán (ex-PSV’er) beschikt de nationale ploeg van Peru over twee spelers die we kennen vanuit de Eredivisie, maar de bekendste Peruviaanse international is Flamengo-spits José Paolo Guerrero Gonzales. De ex-aanvaller van onder meer Bayern München en Hamburger SV en tevens aanvoerder van Peru, is er door een dopingschandaal niet bij in Rusland.

Na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Argentinië (0-0) op 6 oktober in Buenos Aires testte Guerrero positief op het gebruik van verboden middelen. Later bleek dat het zou gaan om het gebruik van cocaïne. Hij werd in eerste instantie voorwaardelijk geschorst, waardoor hij niet meer in actie mocht komen voor land en club, waardoor hij onder meer al de finale van de Copa Sudamericana tegen Independiente (3-2 verlies) moest laten schieten. Begin december kregen Guerrero en Peru een flinke dreun te verwerken. De FIFA meldde namelijk dat Guerrero een schorsing van twaalf maanden was opgelegd, die met terugwerkende kracht inging op 3 november 2017. Hij zou hierdoor niet in actie mogen komen op het WK. Het was een hard gelag voor Peru, dat zich voor het eerst sinds 1982 had weten te plaatsen, mede dankzij vijf doelpunten van Guerrero in zeventien kwalificatiewedstrijden.

Christian Cueva en Farfán tonen het shirt van Guerrero tijdens de kwalificatiewedstrijd tegen Nieuw-Zeeland in Lima om hun aanvoerder steun te betuigen.

Een paar weken nadat Guerrero het slechte nieuws te horen had gekregen, was er plots goed nieuws. De FIFA besloot zijn schorsing te halveren naar een half jaar, waardoor de spits gewoon in actie kon komen op het WK. Toch zou deelname aan het eindtoernooi door de neus van Guerrero worden geboord. Wereldantidopingagentschap WADA ging zich ermee bemoeien en ging bij internationaal sporttribunaal CAS in beroep tegen het besluit van de wereldvoetbalbond om de straf van Guerrero terug te brengen naar zes maanden. Het CAS onderzocht de zaak en besloot medio mei de schorsing te verlengen naar in totaal veertien maanden. De internationale spelersvakbond FIFPro meldde direct na de uitspraak het een oneerlijke straf te vinden. “Vooral omdat vastgesteld is dat hij niet vals wilde spelen”, zo las het statement. “Zowel de FIFA als het CAS weet dat Guerrero dit niet bewust heeft gedaan, en er geen prestatieverhogend effect is geweest. Het is wrang dat hij deze straf krijgt, dit is schadelijk voor zijn carrière.”

De FIFAPro gaf aan om de tafel te willen met de FIFA, om de dopingreglementen te herzien. “Zodat ze het belang van het spel dienen, en de rechten van de spelers beschermen.” Ondertussen legden Guerrero en de Peruviaanse voetbalbond zich niet neer bij de straf en gingen zij in beroep. Bondsvoorzitter Edwin Oviedo reisde af naar Zwitserland om beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van het CAS. “Dit doen we om Paolo op het WK te krijgen. Dat wil de bond en het hele land”, meldde de bond, circa drie weken voor de start van het WK. Guerrero zelf vroeg een gesprek aan met FIFA-voorzitter Gianni Infantino in de hoop op clementie. “Het WK is mijn grote droom, ik heb altijd keihard gewerkt om die waar te maken”, zei hij in een videoboodschap.

In het gesprek met de baas van de wereldvoetbalbond werd duidelijk dat de aanvaller definitief een streep moest zetten door het WK. En dat ondanks de steun van FIFPro. De internationale spelersvakbond stuurde nog een brief naar de FIFA, die was ondertekend door Hugo Lloris, Simon Kjaer en Mile Jedinak, de aanvoerders van respectievelijk Frankrijk, Denemarken en Australië. In de brief gaven de tegenstanders van Peru in groepsfase van het WK aan dat zij van mening zijn dat Guerrero het verdient om te mogen spelen op het WK in Rusland. “Wij willen met deze brief een statement maken”, zei Theo van Seggelen, secretaris-generaal van FIFPro. “Wij vinden het oneerlijk dat Guerrero het WK mist, door iets dat iedereen kan overkomen.” De FIFA liet in een reactie weten niet mee te gaan in de wens van de spelersvakbond. “Het hoogste strafhof in de sportwereld heeft deze sanctie nu eenmaal opgelegd.”

In gesprek met de Volkskrant ging Van Steggelen dieper in op de straf van Guerrero. “Alleen doordat het Wada goed over wil komen, wordt deze speler WK-deelname ontnomen”, aldus Van Seggelen. “De deskundigen van de FIFA hadden al uitspraak gedaan en hij heeft niet met opzet doping gebruikt, maar Wada moet zich hier zo nodig nog mee bemoeien.” Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit, liet op zijn beurt aan dezelfde krant weten dat Guerrero en de Peruviaanse voetbalbond zich moeten neerleggen bij de straf: “Het is allemaal leuk en aardig dat men deze speler op het WK wil zien, maar dat mag niets uitmaken. Een beslissing van het CAS kun je niet negeren. Dan gaat er iets fundamenteel mis.”

Intussen heeft bondscoach Gareca zijn voorlopige WK-selectie bekendgemaakt en op de 24-koppige lijst ontbreekt de naam van Guerrero. “Paolo is een geweldige voetballer, een idool”, zei de keuzeheer bij de bekendmaking van zijn voorlopige selectie. “Maar het leven gaat door en wij moeten ons land zo goed mogelijk vertegenwoordigen in Rusland.” In tegenstelling tot Guerrero zijn Tapia en Farfán er wel gewoon bij op het WK.

