ADO hoopt Kishna opnieuw te kunnen huren: ‘Belangrijkste dat hij fit wordt’

ADO Den Haag huurde Ricardo Kishna dit seizoen van Lazio, maar beleefde uiteindelijk weinig plezier aan de 23-jarige aanvaller. De geboren Hagenaar scheurde al in september zijn voorste kruisband af en speelde daardoor slechts twee wedstrijden voor de club uit de Hofstad. ADO hoopt Kishna ook volgend seizoen te kunnen huren van Lazio.

“Een fitte Kishna is voor ADO natuurlijk een goede speler. Als je kijkt naar afgelopen seizoen, is dat voor mij persoonlijk de grootste teleurstelling”, zegt Jeffrey van As, directeur voetbalzaken in Den Haag, in gesprek met Haaglanden Voetbal. “Niemand gun je zo’n zware blessure. Hij wilde eigenlijk zijn carrière bij ADO oppoetsen. Het is natuurlijk mooi als iemand terugkomt bij de club waar hij is opgeleid.”

“Hij had ook echt de ambitie om te laten zien wie hij was, dus het is heel zuur dat het niet is gelukt. Nu werkt hij hard om honderd procent fit te worden, alleen is hij dat nog niet. We zijn ervan overtuigd dat hij dat gaat worden”, vervolgt Van As. “Per 1 juli is Kishna gewoon weer speler van Lazio. Het zou kunnen dat wij hem ergens in augustus wellicht weer gaan toevoegen aan de selectie. Het belangrijkste voor hem is dat hij eerst honderd procent fit wordt.”

Het contract van Aaron Meijers bij ADO loopt momenteel af. Het is nog onduidelijk of die verbintenis op het laatste moment nog verlengd zal worden. “We zijn er nog niet uit. Aaron heeft de ambitie om ooit nog in het buitenland te spelen. Of er wat speelt? Dat zal ongetwijfeld. Dat is niet mijn ding. Wij willen hem graag behouden.”