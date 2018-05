‘De Ligt prijkt samen met Hateboer op uitgebreide verlanglijst in Bundesliga’

Matthijs de Ligt werd in de tijd dat Peter Bosz nog de scepter zwaaide al in verband gebracht met een overstap naar Borussia Dortmund en de interesse van de Duitsers in de jonge verdediger van Ajax lijkt nog altijd aanwezig. Kicker bericht maandag namelijk dat de naam van De Ligt op de vrij uitgebreide verlanglijst van BVB prijkt.

Naast collega-international, en Atalanta-back, Hans Hateboer zouden die Borussen ook interesse hebben in Sassuolo-verdediger Pol Lirola, Abdou Diallo van FSV Mainz 05, Thomas Delaney van Werder Bremen en Michy Batshuayi, die het afgelopen halfjaar al van Chelsea werd gehuurd. Kicker verwacht overigens dat Marius Wolf van bekerwinnaar Eintracht Frankfurt binnen afzienbare tijd al de overstap zal maken naar Dortmund.

De Ligt moet in het Signal Iduna Park de opvolger worden van Sokratis Papastathopolous, die op zijn beurt weer op weg lijkt naar Arsenal. De Griekse stopper werd in 2013 door Dortmund opgehaald bij Werder Bremen en vertrekt deze zomer waarschijnlijk na vijf jaar uit het Ruhrgebied. Arsenal is naar verluidt bereid om vijftien miljoen euro te betalen voor de 29-jarige verdediger, terwijl Dortmund een bedrag van achttien miljoen in gedachten zou hebben. Deze miljoenen kunnen meteen doorgesluisd worden naar Amsterdam, aangezien Ajax naar verwachting minstens veertig miljoen euro wil ontvangen voor De Ligt.

Dortmund is er echter niet zeker van dat het gaat lukken om de Oranje-international op te pikken, aangezien de concurrentie groot is. De afgelopen weken werden onder meer Manchester City, Bayern München, Barcelona en Juventus genoemd als mogelijke nieuwe werkgever van het talent. Die Borussen hebben daarnaast slechte herinneringen overgehouden aan Mino Raiola en zijn rol in de transfer van Henrikh Mkhitaryan naar Manchester United. De Nederlandse Italiaan behartigt sinds kort ook de belangen van De Ligt.