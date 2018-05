De Vrij bevestigt transfer naar Internazionale: ‘Heb er veel zin in’

Stefan de Vrij heeft tegenover onder meer het Algemeen Dagblad en De Telegraaf bevestigd dat hij zijn loopbaan vervolgt Internazionale. De 26-jarige verdediger komt transfervrij over van Lazio en heeft in Milaan reeds een vijfjarig contract ondertekend. De transfer van De Vrij naar Internazionale hing al een tijdje in de lucht.

"Ik heb voor vijf jaar getekend. Ik heb er veel zin in. Het sportieve traject van Internazionale sprak me het meest aan", zegt De Vrij tegenover De Telegraaf. Het was al een tijdje duidelijk dat de verdediger zijn aflopende contract bij Lazio niet ging verlengen. Verschillende Europese topclubs, waaronder Manchester United, Liverpool en Juventus, werden gelinkt aan De Vrij, maar het was nu al een tijdje duidelijk dat hij naar i Nerazzurri zou gaan verkassen.

Piero Ausilio, technisch directeur bij Internazionale, had al laten doorschemeren dat De Vrij vanaf volgend seizoen in het blauw-zwart zou spelen. "Iedereen weet waar De Vrij volgend seizoen speelt. Wij hebben altijd respect gehad voor hem, voor Lazio en voor onze eigen spelers. Hij heeft zich nooit ingehouden in wedstrijden van Lazio en hij zal zo blijven spelen. Hij is professioneel, net als wij en Lazio." Op de slotdag van de Serie A stelde Internazionale, mede door geschutter van De Vrij, een Champions League-ticket veilig door een zege op Lazio.

De Vrij heeft nu dus ook zelf bevestigd dat hij zijn loopbaan bij Internazionale vervolgt. Lazio nam de Oranje-international in 2014 voor zeven miljoen euro over van Feyenoord, maar kon afgelopen jaar geen overeenstemming bereiken over een nieuw contract. De Vrij speelde totaal 118 wedstrijden in het shirt van de Romeinen, waarin hij voor 10 doelpunten en 5 assists zorgde.