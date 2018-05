WK-droom smaakmaker Nigeria spat uiteen: ‘Iedereen is aangeslagen’

Moses Simon zal niet te bewonderen zijn op het WK, zo heeft de Nigeriaanse bondscoach Gernot Rohr bekendgemaakt. De vleugelaanvaller van AA Gent heeft afgelopen donderdag op de training een dijbeenblessure opgelopen en zal daar minstens drie tot vier weken door aan de kant staan. Simon maakt geen deel meer uit van de voorlopige WK-selectie van Nigeria.

Een scan in het ziekenhuis van het Nigeriaanse Port Harcourt bevestigde de diagnose die de medische staf van de Super Eagles had gesteld. “Moses heeft een blessure opgelopen en de medische staf verwacht dat hij drie tot vier weken out zal zijn”, laat bondscoach Rohr weten. “Hij zal dus niet deelnemen aan het WK.”

“Iedereen is aangeslagen door de blessure van Moses. Hopelijk vallen er niet nog meer spelers uit. Moses blijft in de toekomst deel uitmaken van mijn plannen”, concludeert de keuzeheer van Nigeria. Wilfried Ndidi van Leicester City is inmiddels wel weer aangesloten bij de groepstraining. Nigeria oefent nog tegen Congo-Kinshasa, Engeland en Tsjechië alvorens het WK op 16 juni wordt afgetrapt met een wedstrijd tegen Kroatië.