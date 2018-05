‘Manchester United reserveert 222 miljoen euro voor Bale’

Gareth Bale vertelde na de Champions League-finale te twijfelen over zijn toekomst en volgens The Sun bestaat er een kans dat de rechtsbuiten terugkeert in de Premier League. Volgens de krant is Manchester United bereid om 222 miljoen euro te reserveren voor de Welshman. Dat bedrag bevat niet alleen de transfersom, maar ook tekengelden en een weeksalaris van 740.000 euro.

De 28-jarige Bale kwam dit seizoen 39 keer in actie voor Real en daarin was hij goed voor 21 doelpunten en 8 assists, waaronder twee treffers in de eindstrijd tegen Liverpool. “Ik wil week in, week uit spelen en dat is dit seizoen niet het geval geweest. Ik ben vijf, zes weken geblesseerd geweest, maar voor de rest was ik fit. Ik moet in de zomer met mijn zaakwaarnemer gaan zitten en de situatie bediscussiëren”, zei hij na afloop.

ONGELOFELIJK Gareth Bale!! NIET NORMAAL! Zo mooi als de volley van Zidane tegen Leverkusen, aldus Sierd de Vos! ?????????? Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 26 mei 2018

In de Spaanse media wordt de linkspoot maandag gevraagd of hij het gevoel heeft dat hij te weinig krediet krijgt voor wat hij in het Santiago Bernabéu heeft laten zien: “Dat maakt me eerlijk gezegd niet uit. Ik weet wat ik doe, wat ik kan en wat ik heb gepresteerd.” Diverse blessures (bovenbeen, kuit en enkel) zorgden ervoor dat Bale dit seizoen ongeveer twee maanden niet in actie kon komen.

“Na de operatie heeft het een jaar gekost om volledig te herstellen. Ik voel dat ik sterker word en beter word. Ik heb het gevoel dat ik nog veel meer kan brengen. Dat is waarom ik denk dat ik iedere week moet spelen en dat is ook wat ik wil”, besluit de zeventigvoudig international van Wales, die nog tot medio 2022 onder contract staat.