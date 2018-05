‘Depay en Fellaini staan welwillend tegenover overstap naar Italië’

Memphis Depay en Marouane Fellaini staan open voor een transfer naar AC Milan, zo weet La Gazzetta dello Sport te melden. Zelfs als i Rossoneri worden uitgesloten van Europees voetbal, zou het duo een overstap naar Milaan wel zien zitten. De vraag is alleen of AC Milan aan de financiële eisen van Depay en Fellaini kan voldoen.

AC Milan moet vrezen voor Europese uitsluiting, omdat de club niet aan de Financial Fair Play-regels van de UEFA voldoet. De formatie van trainer Gennaro Gattuso kwalificeerde zich als nummer zes van de Serie A voor de groepsfase van de Europa League. Desondanks zijn Fellaini en Depay naar verluidt ook bereid om de overstap naar Italië te maken als AC Milan uitgesloten wordt van Europees voetbal.

In financieel opzicht zal het voor AC Milan lastig worden Fellaini en Depay binnen te halen. Het contract van Depay bij Olympique Lyon loopt nog tot medio 2021, terwijl verschillende clubs de aanvaller op de korrel hebben. Les Gones zouden minstens veertig miljoen euro verlangen voor de Oranje-international, die dit seizoen met 22 doelpunten en 17 assists van grote waarde was voor de Franse club.

Fellaini is in het bezit van een aflopende verbintenis bij Manchester United en kan zodoende transfervrij worden opgepikt. De Belgische middenvelder verlangt bij zijn nieuwe club een jaarsalaris van tien miljoen euro, waarmee hij bij AC Milan direct de bestbetaalde speler zou worden. Besiktas, AS Monaco en Olympique Marseille zouden Fellaini ook al een aanbieding hebben gedaan.