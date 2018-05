‘IJskonijn’ Dolberg: ‘Dan zie ik uiteraard dat het een beetje raar is’

Kasper Dolberg staat te boek als een ijskonijn, omdat hij zelden emoties toont. De twintigjarige spits van Ajax geeft in het programma De Denen van Perez van FOX Sports aan dat hij die houding niet bewust aanneemt. “Daar heb ik gewoon nooit over nagedacht”, zegt Dolberg, die deel uitmaakt van de voorlopige WK-selectie van Denemarken.

“Als mensen erover praten, dan zie ik uiteraard dat het een beetje raar is. Het is lastig”, zegt de jonge spits, die afgelopen seizoen met een voetblessure kampte. “Ik wil niet zeggen dat ik dat nooit wil veranderen, want ik weet zeker dat er trainers zijn die mij willen helpen. Maar als ze van mening zijn dat ik die houding juist moet hebben... Het is dus niet zo dat ik het uitsluit, het is ook gewoon wie ik ben. Ik heb zelf geen behoefte om dat te veranderen.”

Dolberg speelt sinds 2015 voor Ajax, nadat hij Silkeborg IF verruilde voor Amsterdam. “Het was natuurlijk geweldig om naar Ajax te gaan, zo'n grote club”, stelt Dolberg. “Maar ik had niet echt nagedacht over verhuizen naar Amsterdam. Het ging alleen om het voetballen. Ik besefte later pas dat het een prachtige stad is om in te wonen. Ik woonde bij een gastgezin, in een klein dorpje. Ze hadden een zoon van mijn leeftijd, dus dat was fijn. Daar sprak ik veel mee.”