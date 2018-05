Petitie tegen ‘verschrikkelijk voorbeeld’ Ramos 300.000 keer getekend

Sergio Ramos heeft zich bij velen ongeliefd gemaakt. Mohamed Salah blesseerde zich zaterdag in de Champions League-finale tegen Real Madrid aan de schouder, maar werd volgens menig voetbalfan opzettelijk mee naar de grond getrokken door de verdediger van Real Madrid. Een Egyptische fan vindt dat de voetbalautoriteiten moeten optreden.

Een Egyptische supporter is onder de naam ‘Mohamed Salah Abdel-Hakeem’ een petitie gestart op ‘change.org’ om de FIFA en UEFA ervan te overtuigen om maatregelen te nemen tegen de 32-jarige aanvoerder van Real Madrid. De petitie heeft ten tijde van het schrijven van dit artikel ruim 300.000 handtekeningen opgehaald.

“Ramos hield de arm van Salah opzettelijk vast onder zijn oksel en veroorzaakte daarmee een ontwrichting van de schouder, waardoor Salah niet alleen de rest van de wedstrijd miste, maar ook het WK moet missen”, valt er in de uitleg te lezen. “Bovendien bleef Ramos hierna overtredingen van spelers van Liverpool op hem simuleren. Zo kreeg Sadio Mané een gele kaart die hij niet verdiende.”

“Sergio Ramos is een verschrikkelijk voorbeeld voor de toekomstige generatie voetballers. In plaats van wedstrijden eerlijk te winnen, gebruikt hij trucs die de geest van het spel en de fair play tarten. De UEFA en FIFA moeten maatregelen tegen Ramos en soortgelijke spelers nemen. Ze moeten video-opnames van wedstrijden gebruiken om de geest van de wedstrijd te bewaken.” Dat de 25-jarige Salah het WK in Rusland moet missen, staat overigens niet vast.