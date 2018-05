WK-ganger van Ajax ‘droomt’: ‘Ik moet Messi als ploeggenoot zien’

Nicolás Tagliafico verruilde het Argentijnse Independiente in januari voor Ajax. In Amsterdam wist de Argentijnse vleugelverdediger razendsnel zijn draai te vinden. Mede daardoor kreeg Tagliafico een uitnodiging om met de nationale ploeg van Argentinië deel te nemen aan het WK, zo vertelt hij tegenover Argentijnse media.

“Ik besef het nog niet helemaal, het lijkt alsof ik nog steeds droom. Ik wil met beide voeten op de grond blijven en mijn uiterste best doen. Als je hier met de Argentijnse selectie bent, komt dat doordat je dingen goed doet en omdat je in de top zou kunnen spelen. Door mijn overstap naar Europa ben ik dingen compleet anders gaan zien”, laat Tagliafico weten. Hij speelde afgelopen halfjaar vijftien wedstrijden voor Ajax.

“Ik moet Lionel Messi als ploeggenoot zien en niet als de beste speler ter wereld. Het spel in Europa heeft me geholpen om me sneller aan te passen aan het voetbal bij de nationale ploeg”, vervolgt de drievoudig international, die in de meest recente oefenwedstrijden tegen Italië (2-0 winst) en Spanje (6-1 nederlaag) ook van de partij was. “Het is een enorme eer om deel uit te maken van de Argentijnse selectie, samen met de beste spelers.”

“Argentinië is altijd een kandidaat om het WK te winnen, maar er zijn ploegen die op dezelfde manier voetballen. Landen als Brazilië, Spanje en Duitsland werken op dezelfde manier en zijn altijd erg goed op het WK. Op het WK zijn er altijd verrassingen”, besluit Tagliafico. Argentinië oefent nog tegen Nicaragua en Haïti alvorens men aan het WK begint met de groepswedstrijd tegen IJsland.