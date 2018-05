‘Een Messi wordt nooit meer geboren, kies liever voor Brenet’

Joshua Brenet ruilde PSV afgelopen donderdag voor naar verluidt vijf miljoen euro in voor TSG Hoffenheim. Het zag het er lange tijd niet naar uit dat zo’n transfer tot de mogelijkheden zou behoren voor Brenet, want de verdediger kende een moeilijke beginfase in Eindhoven en wist zeker niet iedereen te overtuigen.

Ook Ronald Waterreus is kritisch geweest op de 24-jarige Brenet, zo schrijft de voormalig doelman in zijn column voor De Limburger: “'Oké, ik geef het eerlijk toe. Ook ik heb weleens lullig gedaan over zijn kwaliteiten. Ook ik heb me weleens afgevraagd wat PSV moest met een verdediger die blij was dat hij onderdak vond bij het toenmalige FC Omniworld”, aldus Waterreus.

“Maar wie sinds 2012 ruim honderd wedstrijden in PSV 1 speelt, het Nederlands elftal haalt en nu een transfer naar Hoffenheim maakt, verdient gewoon grenzeloos respect.” Waterreus spreekt van een ‘wereldprestatie’ van de tweevoudig international van Oranje. “Hoffenheim, mensen, dat is niet niks, hoor. De nummer drie van de Bundesliga, Champions League-deelnemer. Als je daar heen mag, kun je wat.”

‘Als romanticus kan ik de schoonheid van zo'n transfer zien. Brenet is de cultfiguur over wie we immers allemáál geringschattend hebben gedaan. Waar we soms, geeft u het gerust toe, ronduit om hebben gelachen na een paar wijntjes.” Waterreus doet ten slotte een oproep aan jeugdtrainers: “Stel jullie talenten niet als doel ooit Lionel Messi te worden. Zo’n voetballer wordt nooit meer geboren. Kies liever voor Brenet.”