Egyptische pers maakt gehakt van Ramos: ‘Laat God over hem beslissen’

In een duel met Sergio Ramos liep Mohamed Salah zaterdagavond tijdens de Champions League-finale tussen Real Madrid en Liverpool (3-1) een schouderblessure op. De Egyptenaar moet vrezen voor deelname aan het WK, al denkt hij zelf ‘gewoon’ van de partij te zijn in Rusland. De Egyptische media hadden in ieder geval geen goed woord over voor Ramos.

“Een avond waardoor de Egyptenaren moesten huilen. Slager Ramos blesseerde de schouder van Salah”, stelt Al-Masry al-Youm. Al-Watan spreekt van een opzettelijke actie van Ramos. “Laat God over hem beslissen. Met zijn actie probeerde hij Momo voor enkele weken uit te schakelen.” Salah liet zondag via Twitter weten dat hij erop ‘vertrouwt’ dat hij kan deelnemen aan het WK.

Volgens Al-Ahram ging er opluchting door de Egyptische straten nadat de aanvaller dit nieuws had laten weten. “De medische update is voor alle Egyptenaren goed nieuws”, stelt de krant. Al-Watan weet te melden dat Salah drie weken moet herstellen, waardoor hij het WK precies zal halen. Egypte oefent nog tegen Colombia en België, alvorens men aan het toernooi in Rusland begint met een wedstrijd tegen Uruguay.