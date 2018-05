‘Na zijn vertrek bleek opnieuw anarchie te heersen bij Feyenoord’

Het zat Dirk Kuyt dwars dat hij in het kampioensjaar van Feyenoord niet altijd meer speelde, zo schreef hij in zijn onlangs verschenen biografie ‘Dirk Kuyt, het geloof in succes’. Ook vertelde de 37-jarige oud-aanvaller geschrokken te zijn van het Feyenoord dat hij aantrof toen hij na twaalf jaar terugkeerde in De Kuip.

Kuyt kreeg nadien de nodige kritiek te verduren en Feyenoord zag zich genoodzaakt een statement naar buiten te brengen. “Velen die er bij waren, onder wie de technisch directeur en de hoofdtrainer, herkennen zich nadrukkelijk niet in hoe sommige zaken volgens hem zijn verlopen. We gaan er verder niet op in. Wij koesteren vooral dat we samen kampioen zijn geworden”, zo liet een woordvoerder weten aan het Algemeen Dagblad.

Volgens Valentijn Driessen is de onrust een storm in een glas water, zo schrijft hij in zijn column voor De Telegraaf: “Wie het zo wilde lezen en enkele zinnen uit zijn verband rukte, zag in het boek een aanval van Kuyt op Van Bronckhorsts functioneren tijdens Feyenoords kampioensjaar. Alsof het een afrekening betrof omdat 'Gio' zijn aanvoerder en sterspeler regelmatig tegen zijn zin in op de reservebank zette.”

“Kuyt schetst in zijn boek dat hij daar verschrikkelijk veel moeite mee had en hij zijn trainer niet begreep. Uiteindelijk stelde hij vast dat kritisch zijn op elkaar en incidenteel een conflict het beste in mensen naar boven kan halen. Met als ultieme beloning dat Van Bronckhorst en Kuyt samen op de Coolsingel stonden met boven hun hoofd de eerste kampioensschaal van Feyenoord sinds achttien jaar. Niets mis met zo'n opzienbarende analyse van binnenuit.”

Kuyt en Van Bronckhorst spraken elkaar onlangs onder vier ogen en omhelsden elkaar zondag innig, bij de afscheidswedstrijd van eerstgenoemde, schrijft Driessen. “Overigens, Kuyts constatering klopt dat de losgeslagen kleedkamer een type als hij nodig heeft om Feyenoord prijsbestendig te maken. Na zijn vertrek en voor Robin van Persies komst bleek opnieuw anarchie te heersen in de kleedkamer. Niet voor niets bewoog Van Bronckhorst hemel en aarde om Van Persie te contracteren”, besluit de verslaggever.