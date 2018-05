Depay: ‘Dan gaat er altijd wat moois komen, daar geloof ik in’

Memphis Depay kan terugkijken op een meer dan uitstekend seizoen. De 24-jarige aanvaller was dit seizoen goed voor 22 doelpunten en 17 assists in 51 wedstrijden voor Olympique Lyon en schoot de club op de slotdag naar de Champions League. Depay erkent goed in zijn vel te zitten en vertelt in een interview met De Telegraaf dat hij veel kracht haalt uit het geloof en daar rustig van wordt.

“Dat brengt me op een ander level en geeft een andere insteek aan mijn leven”’, aldus Depay. “Als ik de Bijbel lees, geeft me dat rust. Vroeger heb ik ook wel de Bijbel gelezen, maar toen ik jong was, waren er nog zoveel andere dingen in mijn hoofd dat ik er niet echt op gefocust was.”

De 36-voudig international van het Nederlands elftal viert zijn doelpunten de laatste maanden door zijn vingers in beide oren te stoppen. “Als ik dat doe, wordt dat uitgelegd als ’hé, jullie moeten stil zijn’. Maar dat is het helemaal niet”, voegt Depay eraan toe. “Ik geef aan dat ik me voor alles afsluit en wijs ook naar de lucht. Daarmee laat ik zien dat ik de Bijbel lees en in het woord van Jezus blijf leven.”

Depay speelt pas anderhalf seizoen voor Olympique Lyon, maar gezien zijn statistieken is het goed mogelijk dat grotere clubs aankloppen om hem over te nemen. ‘Afwachten’, stelt Depay: “Ik weet dat het een goed seizoen was, maar ook dat het nog steeds pas een begin is. Ik ben nog maar 24. Dit had ik wel nodig. Ik voel dat ik me aan het ontwikkelen ben en dat ik stappen maak in en buiten het voetbal. Dan gaat er altijd wat moois komen. Daar geloof ik in.” Depay ligt nog vast tot medio 2021.