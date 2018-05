‘Ramos deed het bewust, maar ik neem het hem niet eens kwalijk’

Willem van Hanegem vindt dat het Real Madrid dit seizoen niet heeft tegengezeten in de Champions League. De icoon van Feyenoord doelt in zijn column voor het Algemeen Dagblad onder meer op de blunder van Sven Ulreich in de halve finale, maar benadrukt dat Real wel ‘de terechte winnaar’ is.

“Zinédine Zidane is een topcoach, zet de spelers neer waar ze horen en geeft ze volop verantwoordelijkheid. Het doelpunt van Gareth Bale was technisch gezien subliem. Een omhaal die je eens in je loopbaan maakt. En met Atlético Madrid al in bezit van de Europa League gaan alle bekers naar Madrid. Zoals er volgens mij over de hele linie beter wordt gespeeld in Spanje dan in Engeland”, aldus Van Hanegem.

Liverpool had zich veel voorgesteld van de eindstrijd in Kiev, maar raakte al gauw Mohamed Salah kwijt en twee blunders van Loris Karius deden het team van Jürgen Klopp uiteindelijk de das om. “Wat Ramos deed bij Mo Salah, was bewust. Misschien niet direct om hem zwaar te blesseren, maar de armklem is een klassieker. Dat verwijt ik Ramos niet eens, want het is een absolute topverdediger.”

“Maar dat gejammer van hem als hij zelf eens een tikje krijgt, dat komt me onderhand wel de neus uit. Daar hadden de spelers van Liverpool bovenop moeten zitten”, aldus De Kromme. “Van ¬Karius had Klopp het kunnen verwachten, ook in de Premier League heeft hij dat soort fratsen. Dan geef je een godsvermogen uit aan Virgil van Dijk en dan ga je met zo’n keeper verder. Onbegrijpelijk.”