WK-droom van Boilesen spat uiteen; Bendtner vreest het ergste

Age Hareide heeft de selectie van Denemarken teruggebracht tot 27 spelers. Onder anderen Daniel Wass, Riza Durmisi, Pierre-Emile Höjbjerg en Nicolai Boilesen hebben de schifting niet overleefd. De 27 internationals komen maandag bijeen op een trainingskamp in Helsingör en voor 4 juni vallen er nog vier spelers af.

De 26-jarige Boilesen maakte in augustus 2011 zijn debuut voor zijn land en staat inmiddels op één doelpunt in zeventien optredens. Daar blijft hij voorlopig ook op staan. Boilesen speelde zes jaar voor Ajax en vertrok in de zomer van 2016 transfervrij naar FC Kopenhagen. Bij die club heeft hij nog een contract tot medio 2020.

De kans is overigens groot dat Nicklas Bendtner nog afvalt bij Denemarken. De aanvaller raakte zondag geblesseerd in de wedstrijd tussen Rosenborg BK en Brann Bergen (1-2) en liep met betraande ogen van het veld. “Het lijkt erop dat hij een lichte spierblessure heeft opgelopen”, aldus Rosenborg-dokter Haakon Schwabe tegenover Eurosport.

“We moeten kijken hoelang deze blessure gaat duren, maar het is nu nog te vroeg om er iets over te zeggen. Het lijken alleen wel een paar weken te worden. Hij moet er in ieder geval hard voor werken”, aldus Schwabe. De dertigjarige Bendtner scoorde dit seizoen acht keer voor Rosenborg en namens Denemarken staat de teller op 30 treffers in 81 optredens.