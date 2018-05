Koeman zag samenwerking afketsen: ‘Hij koos voor een extra jaar in Turkije’

Ronald Koeman vindt het spijtig dat hij nooit heeft samengewerkt met Dirk Kuyt. De bondscoach van het Nederlands elftal onthulde zondag na de afscheidswedstrijd van Kuyt dat een samenwerking in 2013 afketste, doordat de Katwijker een langer verblijf in Turkije bij Fenerbahçe verkoos boven een vervroegde terugkeer naar Feyenoord.

"Ik kan me herinneren dat wij hem in mijn laatste jaar wilden halen, maar toen koos hij voor een extra jaar in Turkije", vertelde Koeman aan de NOS. Kuyt streek in de zomer van 2012 neer bij Fenerbahçe en was vervolgens drie seizoenen actief voor de Gele Kanaries. In 2015 keerde hij alsnog terug naar Feyenoord, maar toen was Koeman inmiddels alweer vertrokken.

"Helaas. Uiteindelijk is het belangrijk geweest dat hij tóch teruggekomen is", vervolgde de oefenmeester. Koeman heeft naar eigen zeggen niet geprobeerd Kuyt alsnog op andere gedachten te brengen. "Nee, want het was heel duidelijk dat hij echt nog koos voor een jaar Turkije. Daardoor was het niet mogelijk om hem al eerder naar Feyenoord te halen."