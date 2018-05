Unicum voor Madrid na promotie; tweede van Barcelona degradeert

Rayo Vallecano keert terug in LaLiga. De club uit de Madrileense wijk Vallecas won zondagavond met 1-0 van middenmoter Lugo en eindigt daardoor sowieso bij de eerste twee op het hoogste niveau. Met SD Huesca gaat Vallecano in de 42e en laatste speelronde uitmaken wie zich tot kampioen kroont in LaLiga2.

Vallecano degradeerde in 2016 en eindigde vorig seizoen op de twaalfde plaats, maar draaide in het huidige voetbaljaar steevast in de bovenste regionen mee. Volgend seizoen zal het het eerste seizoen zijn waarin vijf teams uit Madrid in LaLiga spelen: Real Madrid, Atlético Madrid, Getafe, Leganés én dus Rayo Vallecano.

Waar het feest was in Madrid, daar overheerste de teleurstelling in Barcelona. Het tweede elftal van de Catalanen, dat onder leiding staat van Francisco Javier García Pimienta (foto) remiseerde bij Albacete (0-0) en kan de ‘veilige’ achttiende plaats niet meer bereiken. Barcelona B speelde vorig seizoen ook al op het derde niveau, de Segunda División B.