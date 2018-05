Ronaldo op Cibeles: ‘Ik hoop jullie volgend jaar weer te zien’

Cristiano Ronaldo voedde zaterdagavond na afloop van de Champions League-finale tegen Liverpool de geruchten door te zeggen dat het ‘leuk’ was om voor Real Madrid te spelen. De aanvaller voegde daar later aan toe dat hij ‘niets’ kan garanderen wat betreft zijn toekomst, maar een transfer lijkt niet ophanden te zijn.

Bij de huldiging op Plaza de Cibeles in het centrum van Madrid sprak de 33-jarige Ronaldo de menige kort toe: “Iedereen bedankt, ik hoop jullie ook volgend jaar weer hier te zien”, zo wordt hij geciteerd door de Spaanse media. Deze uitspraak wordt weer uitgelegd als een belofte van CR7 dat hij tóch bij de kersverse Champions League-winnaar blijft.

Voor Ronaldo was het overigens de vijfde keer in de geschiedenis dat hij de Champions League won. Ook Alessandro Costacurta, Paolo Maldini, Héctor Rial en Alfredo di Stéfano hielden de ‘Cup met de Grote Oren’ vijfmaal boven hun hoofd. Voormalig linksbuiten Paco Gento is met zes eindzeges in het miljardenbal nog altijd de recordhouder.