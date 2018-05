Nederlander troostte Karius meteen: ‘Kom op, je moet sterk blijven’

Loris Karius zat na de Champions League-finale tegen Real Madrid (3-1 verlies) stuk, want de doelman ging in de fout bij twee treffers van de Madrilenen. De Duitser werd na afloop getroost door de Nederlandse keeperstrainer John Achterberg.

“Kom op, Loris, je moet sterk blijven”, zei Achterberg tegen Karius, zo vertelt hij in een interview met het Algemeen Dagblad. “This is life. Je moet verder. Verder viel er weinig te zeggen. Wat kan je zeggen? Je probeert hem op te beuren. Iedere speler maakt wel eens zo dag mee.”

Achterberg verwacht dat de 24-jarige Karius mentaal sterk genoeg is om deze domper(s) boven te komen: “Hij zit normaal goed in zijn vel. Over vier weken beginnen we aan de voorbereiding. Hij moet zich erover heen zetten en straks weer aan de bak. Dit was niet zijn eerste wedstrijd voor Liverpool. Hij heeft vaak genoeg laten zien dat hij een goede keeper is. Ik verwijt hem niets.”

De 46-jarige Achterberg, die voor NAC Breda, FC Eindhoven en Tranmere Rovers keepte, is sinds de zomer van 2009 de keeperstrainer op Anfield. Sinds 2011 vervult de Utrechter die functie bij het eerste elftal van the Reds.