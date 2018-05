Supersterren genieten: ‘De Kuip is een van mijn favoriete plekken’

Jerzy Dudek was zondag voor even terug in De Kuip. De Pool stond tussen 1996 en 2001 onder contract bij Feyenoord en keerde voor de afscheidswedstrijd van Dirk Kuyt terug op voor hem bekend terrein.

"Het is een droom die uitkomt", vertelt de in 2011 gestopte oud-doelman aan Feyenoord TV. "Het is een speciaal stadion voor me en een speciale plek. Feyenoord draag ik voor altijd in mijn hart. Hier begon ik mijn carrière in de top van het voetbal. Later Liverpool en Real Madrid. Ik ben Feyenoord en de supporters heel dankbaar dat ze in mij hebben geloofd."

Dudek merkt op dat sprake was van een reünie, want behalve hijzelf waren ook onder anderen Steven Gerrard, Jamie Carragher en Craig Bellamy afgereisd naar Rotterdam. "Ik heb twee jaar met Kuyt bij Liverpool gespeeld en natuurlijk ken ik veel spelers van Liverpool en Oranje. Mijn relatie met Kuyt is altijd goed geweest. We konden in het begin Nederlands met elkaar spreken. Hij is een goede jongen, die altijd behulpzaam is geweest."

Ook Bellamy heeft genoten van de entourage. De Welshman speelde weliswaar nooit voor Feyenoord, maar flirtte in het verleden regelmatig met de havenclub. "Toen ik uitgenodigd werd was het een gemakkelijke beslissing om 'ja' te zeggen. Vanwege Dirk, maar ook de kans om naar De Kuip te komen: het is zo'n schitterend stadion, een speciaal stadion, met een speciale sfeer. Dit is voor mij een van mijn favoriete plekken om te voetballen."