Vink ‘redt’ afscheidsduel Kuyt: ‘Bij Quick krijgt hij de bal er ook niet in'

Valentijn Driessen was zondagmiddag aandachtig toeschouwer bij de afscheidswedstrijd van Dirk Kuyt in De Kuip. De verslaggever van De Telegraaf stelt dat het duel precies verliep zoals het draaiboek het had voorgeschreven.

Diverse oud-collega's waren naar Rotterdam afgereisd om deel te namen aan de afscheidswedstrijd van Kuyt. "Je krijgt wat je eigenlijk wil zien. Althans, zoals het hoort. Ik had eigenlijk nog wel wat meer willen zien", vertelt Driessen aan RTV Rijmond. Hij merkt op dat Liverpool-icoon Steven Gerrard warm werd onthaald door Het Legioen. "Pieter Vink (scheidsrechter, red.) had Gerrard natuurlijk een penalty moeten geven. Gerrard is de nieuwe held van Feyenoord. Die werd direct omarmd en dat is geweldig om te zien, daar moet je gewoon aan meewerken als scheidsrechter."

Volgens de verslaggever had de arbitrage er goed aan gedaan het niet zo nauw te nemen met de spelregels. "Er staan een paar mannen aan de zijlijn alleen maar vlaggen. Dan denk ik: waar gaat dit over? Je snapt het spelletje toch wel? Je weet toch waarom je hier bent? Het moet gewoon een leuke gezellige middag worden met voetbalhoogtepunten."

Kuyt nam zelf vanaf de strafschopstip het slotakkoord voor zijn rekening. "Uiteindelijk scoort Dirk nog, maar vraag niet hoe. Hij schoot zeven keer naast, twee keer op de paal, vijf keer op Edwin van der Sar. Het is een jaar geleden. Bij Quick Boys krijgt hij de bal er ook niet meer in en hier ook niet. Uiteindelijk geeft Vink die penalty gelukkig dan wel. Want een afscheid zonder goal kan natuurlijk niet", aldus Driessen.