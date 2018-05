Zidane spreekt zich uit: ‘Ronaldo moet bij Real Madrid blijven’

Cristiano Ronaldo maakt een dezer dagen bekend hoe zijn toekomst eruitziet en als het aan Zinédine Zidane ligt, blijft de aanvaller bij Real Madrid. “Ronaldo moet bij Real blijven”, is de Fransman duidelijk in gesprek met de Spaanse media.

“Ronaldo zal ook bij Real blijven, maar we moeten het nog even zien. Ik denk dat hij een Real-speler is en we kunnen gewoon niet beschrijven wat hij in zijn carrière heeft gepresteerd”, aldus Zidane. De 33-jarige Ronaldo vertelde na de 3-1 zege op Liverpool dat het ‘leuk’ was om voor de Koninklijke gespeeld te hebben.

“Ik kan niets garanderen. Ik ga me niet verstoppen. In de komende dagen zal ik praten. Het leven gaat niet alleen over de roem”, voegde de Portugees er later aan toe. Ook Gareth Bale kon niet beloven dat hij volgend seizoen nog actief is in het Santiago Bernabéu: “Ik wil week in, week uit spelen en dat is dit seizoen niet het geval geweest”, zei de Welshman.

“Ik moet in de zomer met mijn zaakwaarnemer gaan zitten en de situatie bediscussiëren.” Zidane stelt dat de situatie van de linkspoot ‘gecompliceerder’ ligt dan die van Ronaldo. Bale, die voor ongeveer honderd miljoen euro werd overgenomen van Tottenham Hotspur, zou in de belangstelling staan van onder meer Manchester United.