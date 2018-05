Pogba erkent meerdere in zeven collega's: 'Men is geneigd hem te vergeten'

Paul Pogba geldt sinds de zomer van 2016 met een transfersom van 105 miljoen euro als de duurste middenvelder aller tijden, maar de Fransman kan naar eigen zeggen genoeg leren van zijn collega-middenvelders op de Europese velden. De vedette van Manchester United licht dit weekeinde in gesprek met Canal+ enkele namen uit.

Gevraagd naar welke middenvelders Pogba beter acht dan hemzelf, antwoordt hij eerlijk: "Andrés Iniesta, hij heeft een geweldige carrière gehad. Luka Modric, Toni Kroos, David Silva, Kevin De Bruyne, Yaya Touré en zelfs Abou Diaby", somt hij op. Diaby stond tussen 2005 en 2016 onder contract bij Arsenal, maar speelde mede door blessureleed in die periode slechts 180 wedstrijden voor the Gunners.

Nadat ook een avontuur bij Olympique Marseille mislukte, besloot hij vorig jaar op 31-jarige leeftijd af te zwaaien als profvoetballer. "Hij was een exceptionele speler, een echte box-to-box-speler, maar helaas heeft hij veel pech gehad met blessures", vervolgt Pogba. "Men is geneigd hem snel te vergeten, maar kijk naar zijn periode bij Arsenal: hij was exceptioneel. Ook in de nationale ploeg van Frankrijk was hij waanzinnig. Ik heb groot respect voor hem. Ik zal hem niet vergeten, ik heb veel van hem geleerd."