Update: Fysio Liverpool verwacht Salah binnen drie tot vier weken weer fit

Mohamed Salah heeft er vertrouwen in dat hij in actie kan komen op het WK. “Het was een zware avond, maar ik ben een vechter. Ondanks de verwachtingen heb ik er vertrouwen in dat ik in Rusland zal zijn om jullie allemaal trots te maken. Jullie liefde en steun zullen mij de kracht geven die ik nodig heb”, schrijft Salah op Twitter.

Turki Al-Sheikh, de voorzitter van de sportautoriteit van Saudi-Arabië, liet zondagmiddag weten dat de 25-jarige Salah twee maanden uit de roulatie ligt en dus een streep moet zetten door het mondiale eindtoernooi in Rusland. “We wensen hem een spoedig herstel”, voegde Al-Sheikh er op Facebook aan toe.

Met zijn nieuwste reactie lijkt Salah de supporters van Egypte weer hoop te geven. Eerder liet Aly Mazhar, een goede vriend van de linkspoot, al weten dat Salah slechts drie weken hoeft te revalideren. Dat zou betekenen dat Salah de laatste twee groepswedstrijden tegen Rusland (19 juni) en Saudi-Arabië (25 juni) kan meedoen.

Salah raakte zaterdag in de Champions League-finale tegen Real Madrid na een duel met Sergio Ramos geblesseerd aan de schouder. Er is echter nog altijd geen diagnose prijsgegeven door Liverpool of de voetbalbond van Egypte. De 57-voudig international, 33 doelpunten, kwam dit seizoen in clubverband tot 44 treffers en 16 assists in 52 wedstrijden.

Update 29 mei 22.42 uur - Fysio Liverpool verwacht Salah binnen drie tot vier weken weer fit

Volgens Ruben Pons, de fysiotherapeut van Liverpool, staat Mohamed Salah drie tot vier weken aan de kant door de schouderblessure die hij opliep in de Champions League-finale tegen Real Madrid (3-1). Daarmee zou de vleugelaanvaller tijdig hersteld kunnen zijn om met Egypte deel te nemen aan het WK. "Hij is optimistisch. Het is geen typische voetbalblessure, misschien meer iets voor keepers. Maar hij zou binnen drie tot vier weken kunnen herstellen. We werken twee herstelsessies per dag af en proberen de hersteltijd te verkorten", zegt Pons in gesprek met Cadena Cope. "Salah heeft me niks verteld over Sergio Ramos, ik denk niet dat hij boos op hem is. Het was een ongeluk."