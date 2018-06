Succes voor ‘the club that wouldn’t die’: ‘Het is een David en Goliath-verhaal’

ACCRINGTON - ‘The club that wouldn’t die’, zo noemt Accrington Stanley zichzelf. Het verraadt dat de clubgeschiedenis van the Stans niet louter bestaat uit glorieuze momenten. Sterker nog, Accrington Stanley speelde nooit hoger dan de League Two. Maar daar komt volgend seizoen een einde aan, want als club met het laagste budget in de vierde afdeling van het Engelse voetbal wist men afgelopen seizoen te promoveren.

Door Chris Meijer

Toen John Coleman in 1999 bij Accrington Stanley arriveerde, speelde de club nog op het zevende niveau in de Northern Premier League First Division. De scouser had ook niet bepaald een glanzende reputatie. Hij was net twee jaar player-manager geweest bij Ashton United en had gedurende zijn actieve loopbaan voor onbeduidende clubs als Kirkby Town, Southport, Macclesfield Town en Lancaster City gespeeld. De reputatie van Accrington Stanley was niet veel beter. Accrington FC was in 1888 een van de founding fathers geweest van de Football League, maar die club hield in 1896 op te bestaan. Met Stanley Villa telde Accrington, een stad met circa 35.000 inwoners ten noorden van Manchester en Liverpool, nog een club. Na het verdwijnen van Accrington FC veranderde Stanley Villa zijn naam in Accrington Stanley en die club kwam in 1921 in de Football League terecht. 41 jaar later, zonder ooit te zijn gepromoveerd, was het geld op en gaf Accrington Stanley zijn plaats in het Engelse profvoetbal op. In 1966 hield de club voorlopig op te bestaan, om twee jaar later weer opnieuw te beginnen. “Ik was er in de jaren vijftig en zestig. Er was wanhoop, we hadden geen stadion, zaten niet meer in de Football League, maar we zijn heropgericht door enkele fantastische mensen en zijn uiteindelijk teruggekeerd”, zei David Lloyd, oud-cricket-international én oud-speler van Accrington Stanley, tegenover Reuters.

Lange tijd doolde Accrington Stanley rond in de krochten van de Engelse voetbalpiramide. De club vergaarde in jaren tachtig landelijke bekendheid, maar dat had weinig te maken met de sportieve prestaties. Accrington Stanley speelde de hoofdrol in een melkreclame, waarin twee jonge Liverpool-supporters met elkaar discussiëren. Het ene jongetje zegt dat Ian Rush heeft gezegd dat je melk moet drinken om bij the Reds te kunnen voetballen en dat je anders bij Accrington Stanley terechtkomt. Daarop antwoordt het andere jongetje: Accrington Stanley, who are they? Pas in de jaren negentig lieten the Owd Reds ook op sportief gebied van zich horen. In 1995 deed de lokale zakenman Eric Whalley zijn intrede bij Accrington Stanley. Hij was vier jaar later ook verantwoordelijk voor de komst van Coleman, die in zijn eerste seizoen direct naar het zesde niveau promoveerde. In 2001 verruilde Brett Ormerod, die tussen 1995 en 1997 voor Accrington Stanley had gespeeld, Blackpool voor Southampton, dat 2,2 miljoen euro neertelde. De oude club van Ormerod ontving 25 procent van de transfersom, waarmee uiteindelijk het fundament werd gelegd voor de terugkeer naar de Football League. Accrington Stanley promoveerde in 2002 naar de Conference, werd in de jaren erna weer een professionele club en keerde in 2006 na 46 jaar terug in het Engelse profvoetbal.

Een hoogvlieger was Accrington Stanley nooit in de afgelopen twaalf jaar in de League Two. Ieder jaar begon de club als de gedoodverfde degradant aan het seizoen, maar telkens wist men, vaak met hangen wurgen, in de Football League te blijven. Al die jaren bleef Coleman aan het roer bij Accrington Stanley en hij was in 2012 na Sir Alex Ferguson en Arsène Wenger de langstzittende manager in het Engelse profvoetbal. Na dertien jaar koos Coleman echter voor een nieuwe uitdaging bij Rochdale. Na korte periodes bij Southport en het Ierse Sligo Rovers keerde de in Liverpool geboren manager in 2014 echter weer terug in Accrington. Een jaar later, in oktober 2015, arriveerde Andy Holt bij Accrington Stanley. De eigenaar van Wham, de grootste producent van plastic huishoudelijke producten in het Verenigd Koninkrijk, nam het meerderheidsaandeel in de club over en zorgde direct voor een financiële injectie. Accrington Stanley lag in het eerste seizoen na het arriveren van Holt lange tijd op koers om te promoveren, maar verspeelde een directe promotieplaats op de laatste speeldag.

John Coleman, manager van Accrington Stanley.

Het leek een unieke kans te zijn geweest voor Accrington Stanley om eens weg te komen uit de League Two. Accrington ligt ingeklemd tussen Burnley en Blackburn, waardoor de financiële mogelijkheden voor the Stans beperkt zijn. Het is geen toeval dat de club dit seizoen een van de laagste begrotingen en toeschouwersaantallen in de League Two had. Holt klaagde onlangs dat de omzet van Accrington Stanley, circa 2,5 miljoen euro per jaar, minder is dan wat clubs in de Premier League uitgeven aan commissies van zaakwaarnemers. Hij noemde de club ‘een stervende bedelaar die bedelt om restjes uit de Premier League’. Veelzeggend is het feit dat Accrington Stanley niet beschikt over een eigen trainingscomplex, maar ergens een kunstgrasveld moet huren om op te trainen. Toch wist Coleman de afgelopen seizoenen met het kleinste budget iedere keer een hele aardige selectie samen te stellen. Onder meer Josh Windass, Matt Crooks (naar Rangers FC), Shay McCartan (naar Bradford City), Omar Beckles (naar Shrewsbury Town) en Matty Pearson (naar Barnsley) werden de afgelopen twee jaar weggehaald bij the Stans, maar desondanks wist Coleman afgelopen seizoen andermaal een sterk team neer te zetten.

“Teveel League Two-teams geven idioot veel geld uit, terwijl dat niet hoeft. Als onze voorzitter zou zeggen: haal vijf spelers binnen die vijfduizend euro per week verdienen, zou dat niet in mijn model passen. Ze zouden niet voor Accrington Stanley tekenen, maar voor het geld. Ik wil spelers die uiteindelijk 22.000 euro per week willen gaan verdienen, maar niet bij mij”, sprak Coleman tegenover de Daily Telegraph. Accrington Stanley kende een sensationeel goed seizoen in de League Two en stelde halverwege april dankzij een 2-0 overwinning op Yeovil Town promotie naar de League One veilig. Uiteindelijk besloot de ploeg van Coleman het seizoen met 96 punten, waarmee men kampioen van het vierde niveau van het Engelse voetbal werd. Niet alleen de resultaten, maar ook de manier waarop Accrington Sanley afgelopen seizoen te werk ging, zorgde voor verwondering. Zo werden supporters bij thuisoverwinningen getrakteerd op pints bier voor één pond, terwijl de spelers bij uitoverwinningen een maaltijd bij de McDonald’s kregen van clubeigenaar Holt. De English Football League onderzocht de 'bonus' van Holt, omdat deze niet in het contract was opgenomen. Het onderzoek van de EFL liep uiteindelijk met een sisser af. “Ik bepaal zelf wel wie ik op hamburgers trakteer en wanneer”, liet Holt aan verschillende Engelse media weten.

So.

Sometimes when we win I give £200, less the £21.37 I get back in change, to Sean to get the lads @McDonaldsUK or the like. If we lose they get their own. Its just the way we roll @ASFCofficial — Andyh (@AndyhHolt) April 1, 2018

“Als ze gewonnen hebben, kunnen ze zoveel kip of pizza eten als ze willen. Als de jongens McDonald's willen eten en de voorzitter wil het betalen, ben ik zeker niet diegene die ze tegenhoudt”, zei Coleman in gesprek met de Daily Telegraph. Tegenover de BBC voegde hij toe: “De vergelijking met rijke clubs interesseert me niet. Alle publiciteit is goede publiciteit. Het is vaak een David en Goliath-verhaal. Alle credits moeten naar de spelers, omdat ze dagelijks keihard werken zonder dat er perfecte faciliteiten zijn. Door de grootte van de club worden we vaak als minderwaardig beschouwd. We kunnen een stabiele club worden, want we hebben een goed stadion en een trainingsveld. Het is de bedoeling dat we een goede club kunnen ontwikkelen in plaats van een club die altijd maar aan het veranderen is om zichzelf te handhaven. We zijn een zelfonderhoudende club die kan concurreren in de Football League.”

“In de voorbereiding heb ik met iedereen gesproken, inclusief de materiaalman, de algemeen directeur en heel veel mensen die niet direct bij het voetbal betrokken zijn. Ik zei: ik geloof er echt in dat we kunnen promoveren, daar moeten we met zijn allen in geloven. In het milieu waar ik vandaan kom, moet je overal voor knokken. Door geld wordt het makkelijker om succes te behalen, maar het leidt je niet altijd naar waar je wil zijn”, concludeerde de 55-jarige manager in een interview met the Independent. “Zelfs voordat ik hier kwam, vond ik de club al fascinerend. Ik ben hier nu bijna twintig jaar en het is alsof ik een kind heb zien groeien. We speelden hiervoor in de krochten van het Engelse voetbal, maar spelen volgend seizoen in de League One.”

“Voor Accrington is de League One immens. Mensen hebben hier jaren voor niks gewerkt, gewoon om de boel aan de gang te houden. Die mensen, die alles in de club hebben gestoken, verdienen een mooie dag. Ik ben trots op wat zij hebben gedaan, dit is hun moment. Ik wil ervoor zorgen dat de club er over vijftig jaar nog is en dat we kunnen blijven doen wat we nu doen. De enige manier hoe de club kan overleven, is door de gemeenschap”, voegde Holt toe in gesprek met Reuters. Samen met Luton Town, Wycombe Wanderers en Coventry City promoveerde Accrington Stanley afgelopen seizoen naar de League One. De kans is aanwezig dat de kale Coleman volgend seizoen plots met een bos haar langs de lijn staat te coachen als the Stans hun debuut maken op het derde niveau. Een lokale kliniek beloofde de oefenmeester namelijk een haartransplantatie als Accrington Stanley zou promoveren. “Ik dacht dat het een grap was, maar dat is blijkbaar niet het geval. Ik ben benieuwd wat de jongens ervan denken als ik plotseling als Antonio Conte voor de groep sta.”