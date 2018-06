Update: ‘Transfer van Rooney naar DC United maandag afgerond’

Ben Olsen is optimistisch over de kansen van DC United om Wayne Rooney aan te trekken. De trainer van de club uit de Major League Soccer bevestigt de belanstelling voor de aanvallende middenvelder van Everton en erkent dat de interesse wederzijds is. Eerder maakte de BBC al bekend dat Rooney is afgereisd naar de Verenigde Staten om een overstap af te ronden.

Na het 1-1 gelijkspel tegen LAFA in Los Angeles zaterdag ging Olsen in op de geruchten over de mogelijke komst van Rooney. “Wij hebben interesse in Wayne Rooney en ik denk dat de interesse er ook is vanuit zijn kant”, laat Olsen optekenen in de Amerikaanse media. “Ik hoop dat het doorgaat, want hij is een zeer goede speler die ons kan helpen. Hij zou een geweldige speler zijn voor onze competitie.”

Naar verluidt heeft Rooney intussen al een persoonlijk akkoord bereikt met DC United en is het wachten op een akkoord met Everton. “Er is nog niets rond, dus ik wil er verder niet op ingaan tot hij daadwerkelijk speler van ons is. We moeten afwachten, maar hopelijk komt het rond.” De 32-jarige Rooney kan naar verluidt een contract tot medio 2020 tekenen en DC United zou 14,3 miljoen euro willen betalen voor de 119-voudig international van Engeland. Hij heeft nog een contract voor één seizoen op Goodison Park.

Update 1 juni 11.34 uur - ‘Transfer van Rooney naar DC United maandag afgerond’

Wayne Rooney gaat Everton verlaten. Sky Sports meldt dat de aanvallende middenvelder via zaakwaarnemer Paul Stretford in verregaande onderhandeling is met DC United en dat de transfer maandag kan worden afgerond. Rooney, van wie eerder al werd gezegd dat hij een persoonlijk akkoord had bereikt met DC United, tekent voor twee jaar.