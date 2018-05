Update: Zenit Sint-Petersburg haalt oude bekende als opvolger Mancini

Maurizio Sarri wordt zo goed als zeker de nieuwe trainer van Chelsea. Mediaset meldde vrijdagavond dat de Italiaan voor vier seizoenen gaat tekenen in Londen en dat betekent dat Zenit Sint-Petersburg verder moet zoeken. De Russen hadden eveneens interesse in de bij Napoli vertrokken Sarri.

Het lijkt erop dat Zenit snel heeft doorgeschakeld naar de nummer twee op de lijst, want commentator Gennady Orlov meldt bij GSO Live dat de nummer vier van de Premjer Liga de naam van de opvolger van Roberto Mancini volgende week bekend zal maken. Vrijwel alle Russische media zijn het erover eens dat Sergei Semak terugkeert bij Zenit.

De 42-jarige Rus voetbalde drie jaar voor Zenit en was er vervolgens assistent- en interim-trainer. Van 2014 tot 2016 was hij tevens assistent-bondscoach en sinds de winter van 2016 staat hij bij FK Ufa op eigen benen. Semak heeft tot dusverre 46 wedstrijden bij die vereniging gecoacht en heeft nog een contract tot medio 2020 in Basjkirostan.

Ufa heeft evenwel laten weten dat men bereid is om mee te werken aan een vertrek van Semak als Zenit hem daadwerkelijk wil hebben. Als een verrassing zou de transfer niet komen, want op 14 mei bracht Semak reeds een bezoek aan het hoofdkantoor van Gazprom in Sint-Petersburg. Dick Advocaat lijkt een rentree bij Zenit in ieder geval te kunnen vergeten. Hij werd ook als een van de kandidaten genoemd.

Update 29 mei 16.47 uur – Zenit Sint-Petersburg haalt oude bekende als opvolger Mancini

Sergei Semak is de nieuwe trainer van Zenit Sint-Petersburg. Hij is de opvolger van Roberto Mancini, die de club onlangs verliet om aan de slag te gaan als bondscoach van Italië. De 42-jarige Semak is oud-speler van onder meer CSKA Moskou en Zenit. De voormalig Russisch international, goed voor 65 interlands, heeft zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract met een optie voor nog een jaar. Eerder was Semak ook al assistent-trainer bij Zenit.