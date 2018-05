Update: AS Roma versterkt zich met ‘een van de grootste talenten van Europa’

Ante Coric heeft voet op Italiaanse bodem gezet. De aanvallende middenvelder van Dinamo Zagreb ondergaat waarschijnlijk zondag de medische keuring en vertrekt vervolgens voor zeven miljoen euro exclusief bonussen naar AS Roma.

De drievoudig international van Kroatië was ook in beeld bij onder meer Liverpool, Arsenal en Manchester City, maar heeft zo goed als zeker gekozen voor i Giallorossi. Hij vloog zaterdag met Croatia Airlines van Zagreb naar Rome en werd door Italiaanse media gespot op vliegveld Fiumicino.

Coric, die met zijn vader en zaakwaarnemer op Fiumicino landde, gaat zaterdagavond nog in gesprek met Monchi. De sportief directeur heeft naar verluidt een vijfjarig contract met een jaarsalaris van iets meer dan een miljoen euro klaarliggen voor de 21-jarige Coric.

Coric speelde voor Dragovoljac, NK Zagreb en Red Bull Salzburg, maar maakte in de zomer van 2014 de overstap naar Dinamo Zagreb. In dienst van laatstgenoemde club kwam hij tot 23 doelpunten en 24 assists in 143 wedstrijden. Zijn contract in het Maksimir Stadion loopt officieel nog tot de zomer van 2022 door.

Update 28 mei 15.10 uur - AS Roma versterkt zich met 'een van de grootste talenten van Europa'

Ante Coric vervolgt zijn loopbaan bij AS Roma, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De 21-jarige aanvallende middenvelder heeft in Rome een vijfjarig contract ondertekent en gaat naar verluidt 1,2 miljoen euro per jaar verdienen. Dinamo Zagreb houdt een bedrag van zes miljoen euro, exclusief variabelen, over aan de transfer van Coric. De Kroatische topclub heeft tevens een doorverkooppercentage van tien procent bedongen. "Ik ga er vanuit dat we een van de grootste talenten van Europa hebben binnengehaald. Bij Roma kan Ante zich de komende jaren verder ontwikkelen", laat sportief directeur Monchi op de website van AS Roma weten.