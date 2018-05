‘Prachtige periode bij Ajax, maar ik was denk nog te jong voor hun beleid’

ROTTERDAM - Op vijftienjarige leeftijd verliet Joshua Sanches het ouderlijk huis in Amsterdam om zijn voetbaldroom waar te maken bij sc Heerenveen. Na vier jaar in Friesland keert de nu negentienjarige aanvallende middenvelder terug naar huis. Sanches tekende afgelopen week een contract bij Sparta Rotterdam, waar hij in het beloftenteam zal beginnen.

Door Chris Meijer

Heerenveen pikte Sanches in 2014 op bij het Amsterdamse AFC en troefde destijds FC Utrecht, Vitesse en FC Groningen af. De geboren Amsterdammer bracht de eerste twee jaar in Friesland door in een huis met drie andere spelers, terwijl hij de laatste periode in een gastgezin zat. “Ik ben mijn gastgezin heel dankbaar, die hebben me heel goed opgevangen. Ze hebben me als hun eigen kind opgenomen. Ik was al ouder, dus dat was wel even lastig. Het is niet zo dat ze me hebben vertroeteld”, zegt Sanches in gesprek met Voetbalzone. Hij beaamt dat hij het in het eerste jaar in Friesland lastig had. “Ook om voetbal en school te combineren. Ik deed vwo en dat was vrij pittig. Ik woonde samen met drie andere jongens in huis en als zij gingen spelen op de Playstation, moest ik leren.”

“Als het niet goed op school ging, ging het wel goed met voetballen. Maar alsnog, het was zo druk en dan ga je wel nadenken over bepaalde dingen. Dan mis je thuis wel... Toch was ik er niet klaar mee, want je raakt er op gegeven moment aan gewend. Het heeft me sneller volwassen gemaakt, zelfstandiger”, vervolgt de aanwinst van Sparta. Sanches wilde weer thuis gaan wonen en woog dat mee in zijn keuze voor de Rotterdammers. “Ik vind het prachtig dat ik nu weer thuis kan wonen, bij mijn ouders en mijn broer. Ze hebben me altijd gesteund. Mijn vader heeft jarenlang het hele land doorgereisd om me te zien spelen en kwam me ook vaak helpen met koken en schoonmaken, ik ben nooit wat tekort gekomen. Ik heb mijn keuze er ook van af laten hangen dat ik graag thuis wilde wonen. Maar het complete plaatje bij Sparta klopte, ik ben een gevoelsmens. De club gaf me heel veel vertrouwen, de trainers van het eerste (Henk Fraser, red.), tweede (Jeroen Rijsdijk, red.) en de technisch directeur (Henk van Stee, red.) waren te spreken over me. Het gevoel was gelijk goed, ze hebben me het vertrouwen gegeven dat ik op termijn richting het eerste kan.”

Dat perspectief had Sanches bij sc Heerenveen niet. De aanvallende middenvelder speelde afgelopen jaren in de Onder-17 en Onder-19 van de Friezen en stroomde afgelopen seizoen in bij Jong sc Heerenveen. “Toen ik vanuit de A-jeugd naar de selectie ging, mocht ik in de voorbereiding met het eerste meetrainen. Dat was een soort droom die uitkwam, maar helaas heb ik mijn officiële debuut nooit mogen maken. Het laatste seizoen zag je dat er naar andere jongens werd gekeken en dat ik werd overgeslagen. Dan moet je toch bij jezelf te rade gaan, ook al hou je van de club”, stelt Sanches. Jong sc Heerenveen kwam afgelopen seizoen uit in de afgesloten beloftencompetitie, waarin de ploegen niet wekelijks in actie komen. “Soms speel je tegen een heel goed team. De ene week speelden we tegen de A2 van Feyenoord en de andere week tegen Robin van Persie. Dat verschil was best wel groot, ook al zijn het goede wedstrijden.”

Eind april gaf sc Heerenveen te kennen dat er voor Sanches geen perspectief zou zijn bij het eerste elftal. Almere City, Telstar, De Graafschap, AZ en Sparta toonden vervolgens interesse. Het feit dat Jong Sparta, waar hij in eerste instantie zal instromen, actief is in de Tweede Divisie was een belangrijke motivatie om voor de Rotterdammers te kiezen. “Als je niet zeker bent van een basisplaats in het eerste, wil je toch op een goed niveau spelen. Het is beter om iedere week te spelen op een goed niveau, wat de Tweede Divisie is. Het is wat dichterbij de Jupiler League en de Eredivisie, dus de stap is niet zo groot. De stap van de beloften van Heerenveen naar het eerste is vrij groot.”

“Ik heb geen verwachtingen, ik laat het gewoon op me af komen en dan komt het vanzelf. Verwachtingen kunnen je alleen maar teleurstellen. Bij Heerenveen was ik misschien een beetje ambitieus. Ik begon aan het seizoen met het idee dat ik kon knokken voor een plaats in het eerste, maar uiteindelijk moest ik in het begin nog knokken voor een plaats in het tweede. Stijn Schaars, Martin Ödegaard, noem maar op. Het was gewoon overbezet op het middenveld”, vervolgt Sanches. “Voor en na de training in het krachthonk, na de training op het veld blijven, voor de training als eerste op het veld: ik heb er alles aan gedaan om beter te worden. Dat is wel moeilijk om te blijven doen als de kansen uitblijven. Dat er nu veel clubs geïnteresseerd waren, geeft wel het gevoel: hé, ik kan toch nog voetballen.”

Doordat Sanches zijn vwo-diploma heeft gehaald, kan hij ook altijd nog kiezen voor een maatschappelijke carrière. “Ik kijk vaak naar de serie Suits en rechten is wel een mooie studie, als het voetbal niks wordt. Zolang het voetbal lekker loopt, staan dat soort dingen op een lager pitje. Maar het is wel iets wat ik zeker nog ambieer. Er gaan allerlei dingen door je hoofd als je debuut in het betaald voetbal uitblijft, maar uiteindelijk geef ik mezelf wel nog twee of drie jaar. Als het dan niet lukt, pak ik wel een studie op. Dan zie ik het ook niet als verloren jaren, want ik investeer in mijn droom.” Die droom van de aanvallende middenvelder kwam al vroeg uit, toen hij in de jeugdopleiding van Ajax terechtkwam.

“Bij Ajax had ik een prachtige periode, maar ik was denk nog te jong voor hun beleid. Ze waren heel streng en op gegeven moment ga je zenuwachtig naar de training. Als een kleine jongen van elf ben je dan bang voor de opmerkingen van de trainers. Het is topsport en ze eisen dan al alles. Twee of drie jaar later had ik pas door dat het een privilege was dat ik bij Ajax heb gespeeld. De lat ligt hoog, daar word je een beetje onzeker van. Maar daar heb ik ook weer heel veel van geleerd. Veel mensen zeggen: je hebt wel bij Ajax gespeeld, besef je dat wel? Toen ik daar speelde, besefte ik dat niet”, aldus Sanches. Hij volgde zijn nieuwe club de afgelopen weken op de voet en zag Sparta na een 1-3 nederlaag tegen FC Emmen uit de Eredivisie degraderen.

“Het was heel spannend. Helaas hebben ze het niet gehaald, maar het biedt ook perspectief. We moeten samen proberen om met Sparta weer terug te gaan naar de Eredivisie, waar de club thuishoort”, klinkt het vastberaden. “Het is altijd lastiger om in de Eredivisie door te breken en Sparta gaat nu jonge jongens de kans geven. Ik ga keihard knokken om in de basiself te komen. Als er één jaar is dat je in de Eerste Divisie wil spelen, is het dit jaar. Het lijkt wel de Eredivisie B, dat is prachtig. Het wordt een zwaar seizoen, maar dat maakt de uitdaging alleen maar groter om weer terug te gaan.”