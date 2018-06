Update: PSV en Manchester City praten verder over Angeliño

PSV slaagt er dit weekend vermoedelijk niet meer in om Angeliño vast te leggen. De kampioen van de Eredivisie heeft positieve gesprekken met Manchester City achter de rug, maar is volgens het Eindhovens Dagblad in de wachtkamer gezet door de Engelsen. Er zit nog altijd een verschil tussen vraag en aanbod.

Angeliño, in beeld als opvolger van de naar TSG Hoffenheim vertrokken Joshua Brenet, werd het afgelopen seizoen door Manchester City verhuurd aan NAC Breda. Zijn contract in het Etihad Stadium loopt nog een jaar door. Zowel het huren als kopen van Angeliño is bekeken, de betrokken partijen mikken op een definitieve transfer. Er moet dus een transfersom worden betaald en vooralsnog voldoet PSV niet aan de eisen uit Engeland.

PSV wil naar verluidt zakendoen voor vijf miljoen euro. Eerder werd gemeld dat Manchester City daar akkoord mee wil gaan, maar inmiddels zitten de partijen in de wachtkamer. Er wordt volgens het kamp van Angeliño onder meer nog gesproken over een terugkoopgarantie. Het aantrekken van Angeliño is een van de laatste klussen die Marcel Brands op korte termijn nog wil afronden voor zijn vertrek naar Everton, op vrijdag 1 juni.

Tegelijkertijd is Brands bezig met de komst van Denzel Dumfries. SC Heerenveen weigerde een eerste bod van vier miljoen euro, maar beide partijen zijn nog wel met elkaar in gesprek. De 22-jarige rechtsback is momenteel met Jong Oranje in Zuid-Amerika voor een trainingsstage; vrijdagavond zat hij op de bank in het oefenduel met Jong Bolivia (1-4 zege). Volgens de regionale krant uit Eindhoven gaan beide clubs zaterdag weer met elkaar om de tafel.

Tot slot zou Sam Lammers een eerste gesprek met VVV-Venlo achter de rug hebben. De spits mag op huurbasis vertrekken en werd vrijdag nog in verband gebracht met Heerenveen. Zelf zou Lammers de kans op een rol als eerste spits het grootst achten bij VVV. Bovendien heeft Heerenveen een voorkeur voor het kopen van Lammers in plaats van huren. Vrijdag was hij nog goed voor twee goals en een assist tegen Bolivia.

Update 6 juni 21.40 uur - PSV en Manchester City praten verder over Angeliño

