Hagenaar pakt titel: ‘Er worden op dat vlak smerige spelletjes gespeeld’

CLUJ-NAPOCA - CFR Cluj kroonde zich op 20 mei voor de vierde keer tot kampioen van Roemenië, na de eerdere kampioenschappen in 2008, 2010 en 2012. De Spoormannen wonnen met 1-0 van Viitorul en waren daardoor niet meer in te halen door FCSB, het voormalige Steaua Boekarest. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door de Kroatische Nederlander Damjan Djokovic.

Door Gijs Freriks

Matchwinner

Djokovic begint op de bank, maar moet na ruim een half uur gaan warmlopen nadat Mihai Bordeianu een enkelblessure oploopt na een duel met Ianis Hagi. Bordeianu probeert verder te voetballen, maar moet na 36 minuten alsnog worden gewisseld. Het is een geluk bij een ongeluk voor trainer Dan Petrescu, want het is Djokovic die twee minuten voor rust fraai raak kopt na een afdraaiende vrije trap van Ciprian Deac. Zelfs keeper Giedrius Arlauskis steekt het hele veld over om het feest mee te vieren. Het blijkt de enige treffer in het Constantin-Radulescustadion te zijn. Petrescu komt na het slotsignaal met betraande ogen het veld oplopen en de spelers vliegen elkaar in de armen. Cluj is campion!

Lees hier ons interview met Damjan Djokovic uit november terug.

“We hebben als team rustig naar de wedstrijd toegeleefd”, zegt Djokovic in gesprek met deze website. “Het voordeel is dat we een selectie hebben met spelers die de titel eerder hebben gewonnen en dus wisten wat er moest gebeuren. We hebben dit seizoen vaak met 1-0 gewonnen. We weten de tegenstander dan snel op te jagen, maken een goal en gooien het duel op slot. De laatste wedstrijd moest zo’n routineklusje worden. In de tweede helft kwam er meer spanning op en trokken we ons meer terug, maar we hebben de wedstrijd toch vrij makkelijk uitgespeeld. En die goal, ja, dat geeft een goed gevoel. Ik kwam er vroeg in, maak die goal en de ontlading op de tribune was groot. Dat zijn de mooie dingen in het voetbal.”

George Becali

Waar de trots overheerst in Cluj-Napoca, daar overheerst de teleurstelling in hoofdstad Boekarest. FCSB finishte één punt onder de kampioen, al deed George Gigi Becali nog wel een poging om het succes van de concurrent te bagatelliseren. “We zullen zien wie er straks sterker is in Europa: Nicolae Dica (trainer van FCSB, GF.) of Petrescu. Als Cluj sterker is, dan geef ik dat toe en hef ik mijn handen ten hemel. Maar ik weet zeker dat dat niet gaat gebeuren”, zei de baas van FCSB in een programma van Digisport. Veel indruk maakt Becali met die uitspraken waarschijnlijk niet in Cluj-Napoca, want na afloop van het kampioensduel was hij meteen al het mikpunt van spot onder de spelersgroep.

“Deze gouden medaille is voor Becali. Hij is mijn vriend”, reageerde Cluj-middenvelder Emmanuel Culio cynisch. Cluj meent dat Becali dit seizoen middels verbale oorlogen heeft geprobeerd om de lijstaanvoerder te ontregelen. Zo zei Becali eind april nog dat de vereniging uit Transsylvanië uit de competitie gehaald zou moeten worden omdat Petrescu na het gelijkspel tegen Poli Iasi (1-1) insinueerde dat het scheidsrechterskorps sterk op de hand van FCSB is. De coach zei: “Ik denk dat iedereen heeft gezien waardoor we niet hebben gewonnen. Het is genoeg zo! Als je de titel aan een andere ploeg wil geven, prima, maar ons drijf je niet uit elkaar. Ik ben voor niemand bang, want ik ga na dit seizoen toch weg.”

Dan Petrescu speelde vijf jaar voor Chelsea en won onder meer de FA Cup en Europacup II.

Dan Petrescu

“Ik wil Roemenië verlaten, wil niet blijven. Ik ben honderd procent toegewijd, wat er ook gebeurt, maar ik ga wel vertrekken. Dit trek ik niet langer”, aldus Petrescu. Becali reageerde: “We verzoeken om Cluj uit de competitie te halen. Waarom? Vanwege de uitlatingen van Petrescu na de wedstrijd tegen Iasi. Die ondermijnen de competitie.” De 28-jarige Djokovic haalt zijn schouders erover op: “Het is de laatste weken echt een mediacircus geweest. Er worden op dat vlak smerige spelletjes gespeeld in Roemenië, maar als speler is het vooral belangrijk om nu te genieten van de hoofdprijs en de vakantie. Alles wat er omheen gebeurt, hoort er een beetje bij.” Wat Becali ook roept, na afgelopen zondag is het Petrescu die het laatst lacht. Of de oud- rechtsback van onder meer Chelsea daadwerkelijk gaat vertrekken, dat is de vraag. Hij heeft een aanbieding uit China op zak, maar ligt nog wel een jaar vast.

“We moeten afwachten, de club beslist”, zei hij. “Als ik per direct weg zou willen, dan moet het wel voor een financieel niet te weigeren aanbieding zijn.” Naar verluidt wil Guizhou Hengfeng in zee gaan met de vijftigjarige Super Dan. Becali werd ook nog gevraagd of hij denkt dat Petrescu aanblijft: “Hij is een slimme jongen. Hij weet dat hij geen kans maakt in de Champions League, dus…” Cluj gaat in ieder geval een poging wagen om het contract van Petrescu te verlengen, bevestigde voorzitter Iuliu Muresan tegenover Look TV: “Ik wil heel graag dat hij blijft, ik wil dat hij de Sir Alex Ferguson van Cluj wordt.”

Lees hier ons verhaal over CFR Cluj uit november terug.

Ook Djokovic, die in Nederland voor ADO Den Haag, Excelsior en Sparta Rotterdam voetbalde en bij Cluj nog een contract heeft tot de zomer van 2020, zou een langer verblijf van Petrescu toejuichen: “Hij is eigenlijk de sterspeler van de ploeg. Hij heeft dit seizoen wel tien aanbiedingen ontvangen, uit Turkije en China bijvoorbeeld, maar is altijd gebleven. Soms is het beter om ergens de tijd en ruimte te krijgen om iets op te bouwen dan om weg te gaan voor een euro meer in China. Het is ook Petrescu’s doel om hier iets op te bouwen. Hij was als voetballer al een legende in het Roemeense voetbal en kan die status als trainer verder uitbouwen. Dat zijn waarschijnlijk ook dingen die meetellen”, klinkt het.

Damjan, wat kun je vertellen over jouw eigen toekomst?

“Ik plan niets. Na de resultaten van dit seizoen zou het ook niet verkeerd zijn om hier te blijven. We gaan immers Europa in, maar goed, in de voetballerij kan alles gebeuren. Ik heb hier ook wel een bepaalde status opgebouwd en ben niet bang voor concurrentie, want die heb je overal. Ik heb dit seizoen wel wat bewezen, maar nogmaals, in het voetbal kan alles gebeuren. Zeker in Roemenië…”

Wat betekent het kampioenschap voor de club?

“De club heeft drie jaar lang onder curatele gestaan en mocht geen spelers kopen. En de spelers mochten ook maximaal een bepaald salaris verdienen. Sinds dit seizoen zijn alle restricties weg en de nieuwe eigenaar heeft tientallen miljoenen euro’s in Cluj geïnvesteerd. Hij heeft wel twintig spelers gehaald en een nieuw trainingscomplex laten bouwen. Hij heeft eigenlijk een heel nieuwe club samengesteld: nieuwe spelers, een nieuwe staf en een nieuwe directie. Om met zoiets nieuws meteen kampioen te worden, is een heel knappe prestatie.”

De cijfers van Damjan Djokovic dit seizoen in de competitie.

“Er wordt gezegd dat er weer veel nieuwe spelers bij gaan komen, dat de club dit verder wil uitbouwen. Cluj wil namelijk heel graag de groepsfase in, of dat nu in de Champions League of Europa League is. Het wordt lastig om de Champions League te bereiken omdat we in de tweede voorronde instromen. We kunnen dan heel sterke tegenstanders loten, maar niets is onmogelijk. Het belangrijkste doel is in ieder geval het bereiken van een groepsfase.”

Hoe reageren de media op jullie kampioenschap?

“Ze vinden dat we verdiend hebben gewonnen, maar het meest spectaculaire voetbal hebben we niet gespeeld. Dat komt ook doordat de trainer vanaf het begin heel duidelijke ambities had: kampioen worden. Petrescu had ervoor kunnen kiezen om spectaculair voetbal te spelen en na drie nederlagen mogelijk ontslagen te worden. Maar hij doet het op ervaring en weet hoe hij wedstrijden en een competitie kan winnen. Het is moeilijk om met veel nieuwe spelers een geolied elftal te maken en daarom is hij bij de basis begonnen. Hij heeft eerst een goede defensie neergezet om van daaruit wedstrijden te kunnen winnen.”

Diezelfde Petrescu liet zich woensdag overigens nog lovend uit over de in Den Haag opgegroeide Djokovic. In een interview met GSP vertelde hij dat zijn selectie uit ‘voorbeeldige en professionele voetballers’ bestaat: “Zo is het jammer dat Culio niet voor de Roemeense ploeg kan spelen. Zoiets hadden we al lang geregeld kunnen hebben. Hoe? Door spelers die ons kunnen helpen te naturaliseren. Camora (linksback, GF.) en Djokovic kunnen genaturalisered worden en de Roemeense ploeg helpen. Dat is mijn mening...”