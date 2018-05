‘Ik kan alle kanten op, maar ik heb altijd gedroomd van het buitenland’

Na in de jeugdopleiding van PSV, Vitesse en NEC te hebben gespeeld, zoekt Dylan Rovroy momenteel naar een nieuwe club. De achttienjarige verdediger annex middenvelder speelde afgelopen seizoen voor amateurclub SML uit Arnhem, maar hoopt komende zomer weer een stap omhoog te kunnen maken.

Rovroy zint op een buitenlands avontuur en werkte onlangs een stage af bij het Cypriotische Omonia Nicosia. “Ik op zoek naar een nieuwe club, dus ik sta overal voor open: Cyprus, België, Spanje. Ik wil gewoon voetballen op hoog niveau, ik denk dat ik dat kan”, zegt de geboren Arnhemmer in gesprek met Voetbalzone. “Mijn weg heeft me juist sterker gemaakt dan anderen, waardoor ik ergens anders beter uit de voeten kan.”

“Ik kan alle kanten op, maar ik heb tegen mijn zaakwaarnemer gezegd dat ik altijd gedroomd heb van het buitenland. Nu is het ideale moment, omdat ik vrij ben”, vervolgt Rovroy, die niet bang is om op Cyprus uit de picture te verdwijnen. “Het niveau is niet zoals in Nederland, maar het is wel een club waar ik binnen kan komen. Het belangrijkste is dat ik ergens een gezicht krijg in het profvoetbal. Als ik mijn kwaliteiten laat spreken, kom ik vanzelf wel weer in de picture.”