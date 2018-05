Turbulente stage op Cyprus: ‘Toen ik daar aankwam, had ik helemaal niks’

ARNHEM - Er verschijnt een glimlach op het gelaat bij Dylan Rovroy als hij terugdenkt aan de week die hij achter de rug heeft. De achttienjarige verdediger annex middenvelder is net terug van een turbulente stage bij de Cypriotische topclub Omonia Nicosia, waar hij een goede indruk achterliet. Nu moet blijken of dat genoeg is om zijn gedroomde buitenlandse avontuur te krijgen.

Door Chris Meijer

Rovroy kijkt even naar het veld van GelreDome. Hij leek voorbestemd om zijn debuut in het profvoetbal in dat stadion te maken, maar het liep anders. PSV was op zijn zijn zevende de eerste profclub van de geboren Arnhemmer, die vervolgens al snel in de jeugdopleiding van zijn favoriete club Vitesse terechtkwam. In 2016 vertrok hij naar aartsrivaal NEC, terwijl er ook interesse was van De Graafschap, Go Ahead Eagles, FC Twente en het Schotse Aberdeen. Na één seizoen in Nijmegen kreeg Rovroy echter op het laatste moment het onverwachtse nieuws dat hij moest vertrekken. Het was op dat moment al te laat om in te gaan op de interesse van De Graafschap, Go Ahead Eagles en Vitesse. Rovroy had weinig andere keuze dan een stap terug te doen naar de amateurs. Afgelopen seizoen speelde hij zodoende voor SML uit Arnhem in zowel de Onder-19 (uitkomend in de derde divisie) als in het eerste elftal (uitkomend in de tweede klasse). “Het was een moeilijk jaar, maar ik heb er wel van geleerd”, zegt Rovroy in gesprek met Voetbalzone.

Rovroy in het shirt van Vitesse.

“Ik geef nog steeds alles voor de sport, ondanks dat het er in het amateurvoetbal wat anders aan toegaat. Die andere jongens gaan bijvoorbeeld uit, drinken bier na de wedstrijd. Ik weet waarvoor ik het doe en wat ik wil bereiken, daar ben ik heel serieus in. Ik heb me wel een jaar geïrriteerd, ook al wist ik waar ik aan begon. Er waren een aantal clubs geïnteresseerd, alleen zaten de teams vol. Dan zou ik er net buiten vallen en dat wilde ik niet. Ik wilde een jaar dat ik elke minuut zou spelen, want daar word je beter van”, vervolgt hij. Komende zomer wil Rovroy dan ook koste wat het kost weer aan de slag bij een profclub. Via zaakwaarnemer Ben Ranoe bood Omonia Nicosia hem onlangs een stage aan. De start van de stageweek ging er echter iets anders aan toe dan gepland. De tussenpersoon die de stage tot stand had gebracht, bleek niet te vertrouwen en cancelde de proefperiode toen Rovroy in het vliegtuig naar Cyprus zat. “Toen ik daar aankwam, had ik eigenlijk helemaal niks”, zegt Rovroy. Hij besloot vervolgens toch met zijn meegereisde familieleden richting het trainingscomplex van Omonia te gaan, om daar met vertegenwoordigers van de club te praten.

“In de taxi werden we gebeld door iemand waarvan we dachten dat hij ook een onbetrouwbare tussenpersoon was en daar hadden we eigenlijk niet zoveel zin in. We gingen vervolgens met de taxichauffeur in gesprek en kwamen erachter dat hij een oud-speler van Omonia was. Dat was heel toevallig. Die taxichauffeur heeft opgenomen toen iemand van de club belde en blijkbaar heeft hij toen iets gezegd, want die man van de club kwam vervolgens naar het hotel”, herinnert Rovroy zich. Dankzij de taxichauffeur werd de stage alsnog gered, waardoor hij een week met het tweede elftal van de Cypriotische topclub meetrainde. Ondanks de taalbarrière beviel de week bij Omonia Rovroy uitstekend. “Ik ben goed opgevangen, ook al spreken ze alleen een beetje gebrekkig Engels. Als jonge speler is het heel anders, veel fysieker. We gingen bijvoorbeeld afwerken vanaf de zestien en ik deed dat gewoon geplaatst met binnenkant voet. Daar zeiden ze dat je met kracht moest schieten, het is een hele andere cultuur.”

Fans van Omonia Nicosia.

In een week heeft Rovroy de indruk gekregen dat het voetbal behoorlijk leeft op Cyprus. “Ik liep daar over straat en ze herkenden me, doordat ik op een voetbalsite had gestaan. Ik liep een winkel uit en toen kwam een jongen naar me toe: You’re Dylan from Omonia. Daar stond ik echt versteld van. Dat trekt je wel echt als mens, dat is gewoon mooi om mee te maken. Toen dat gebeurde, moest ik wel even slikken”, legt hij uit. Qua clubcultuur vergelijkt men Omonia Nicosia met Feyenoord, zo vertelt Rovroy. Het rommelt echter een beetje bij de twintigvoudig kampioen van Cyprus. De club is namelijk een omnisportvereniging, maar de voetbaltak wil zich hiervan los maken. Onder de supporters is er de nodige onvrede over de huidige gang van zaken binnen de club. Omonia wil nu in de toekomst talentvolle Europese voetballers naar Cyprus lokken. Doordat het momenteel rommelt binnen de club, kan men Rovroy nog geen contract aanbieden. Over een maand volgt mogelijk nog een stageweek, waarna Omonia waarschijnlijk duidelijkheid kan verschaffen over een eventueel dienstverband.

“Mijn droom is om naar het buitenland te gaan en ik wil gewoon proeven hoe dat is. Op dit moment wil ik ergens weer aan de bak. Omonia speelt ieder jaar mee om Europees voetbal. Het niveau is niet zoals in Nederland, maar het is wel een club waar ik binnen kan komen. Het belangrijkste is dat ik ergens een gezicht krijg in het profvoetbal. Als ik mijn kwaliteiten laat spreken, kom ik vanzelf wel weer in de picture”, zegt Rovroy. Hij is niet bang dat er zich meer problemen zullen voordoen als hij op Cyprus gaat spelen. “Ik ben me er wel bewust van dat dit soort dingen gebeuren, maar dat gebeurt overal in het voetbal. Voetbal heeft te maken met geld. Ik wil gewoon voetballen en als het goed doe, maakt het niet zoveel uit wat er om me heen gebeurt. Ik hoef alleen te voetballen, mijn zaakwaarnemer en mijn broer doen de rest wel. Ik denk dat dit een uitzondering was en die tussenpersoon wordt ook voor de rechter gesleept. Je bent wel van dit soort mensen afhankelijk als je graag een club wil hebben. De meesten zijn betrouwbaar en mijn zaakwaarnemer dacht dat deze ook betrouwbaar was, maar dat was dus niet het geval. Dat was pech. Het heeft me allemaal meer gemotiveerd om het zelf te laten zien, want ik moet het doen.”

Rovroy met broer Jordy op Cyprus.

Rovroy heeft in ieder geval zijn zinnen gezet op een transfer naar het buitenland. “Ik kan alle kanten op, maar ik heb tegen mijn zaakwaarnemer gezegd dat ik altijd gedroomd heb van het buitenland. Nu is het ideale moment, omdat ik vrij ben”, stelt de verdediger annex middenvelder. Over twee weken staat er voor hem een try-out van het Amerikaanse Los Angeles Galaxy in Manchester op het programma. “Het stapje terug naar de amateurs heeft mijn ogen geopend hoe het hier in Nederland gaat. Als je zelf bij een club speelt, ben je daar niet mee bezig. Maar als je een club gehad heb en die nu niet meer hebt, kijk je wel terug hoe het is geweest. Dan zie je dat het eigenlijk niet zo eerlijk gaat in de jeugd van profclubs. Vriendjespolitiek, geld, zulke dingen.”

“Ik weet dat ik de kwaliteiten heb, maar misschien niet voor Nederland. Ik snap wel dat meer talenten kiezen voor het buitenland, want het Nederlands voetbal gaat achteruit. Overal in Europa gaat het juist vooruit. Het is een teleurstelling dat ik het niet gehaald heb. Maar als er ergens een deur dichtgaat, gaat er ergens anders weer een open. Zo heb ik het altijd gezien en ik kom hoe dan ook waar ik moet komen, dat sowieso”, vertelt Rovroy. “Toen ik bij Vitesse en NEC speelde, zei ik al dat ik graag naar het buitenland wilde. Maar als ik daar nog had gezeten, had de wereld er heel anders uitgezien.”

“Nu ben ik op zoek naar een nieuwe club, dus ik sta overal voor open: Cyprus, België, Spanje. Ik wil gewoon voetballen op hoog niveau, ik denk dat ik dat kan”, zegt de geboren Arnhemmer, die een duidelijk doel voor ogen heeft. “Mijn droom is altijd geweest om naar Spanje te gaan. Ik zou ook de kans krijgen om voor het Indonesische nationale elftal te spelen, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Mijn weg heeft me juist sterker gemaakt dan anderen, waardoor ik ergens anders beter uit de voeten kan. Het is op zich best moeilijk om een club te vinden. Wat er nu komt, dat zou ik wel willen. Het maakt niet uit wat. De eerste stap is dat ik weer op een hoger niveau kom.”