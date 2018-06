Update: ‘AC Milan wordt voor één jaar uitgesloten van Europa League’

AC Milan voldoet mogelijk niet aan de Financial Fair Play-regels, zo weten verschillende Italiaanse media te melden. I Rossoneri moeten nu vrezen voor een fikse geldstraf, een transferverbod of zelfs uitsluiting van Europees voetbal. De formatie van trainer Gennaro Gatusso plaatste zich als nummer zes van de Serie A voor de groepsfase van de Europa League.

Yonghong Li is sinds vorige zomer eigenaar van AC Milan, maar heeft vanaf het begin een waanzinnige schuld opgebouwd. De Chinese eigenaar is het Amerikaanse Elliott Management

inmiddels 380 miljoen euro schuldig en dat bedrag moet voor oktober terugbetaald zijn. AC Milan heeft een uitgebreid plan ingediend om de boel op financieel gebied weer op de rit te krijgen, maar dat is door de UEFA afgewezen.

De CFCB (Club Financial Control Body) van de UEFA heeft het plan en de financiën van AC Milan uitvoerig bekeken, maar is tot de conclusie gekomen dat er nog teveel onzekerheden bestaan. De beroepscommissie van de Europese voetbalbond moet nu een beslissing nemen over het lot van i Rossoneri. De voornaamste zorg van de CFCB is dat AC Milan niet heeft voldaan aan de zogenaamde break-even eis.

In juni moet blijken wat voor straf AC Milan van de UEFA krijgt. Indien de Italiaanse topclub wordt uitgesloten van Europees voetbal, neemt Atalanta de plaats in het hoofdtoernooi van de Europa League over. In dat geval zal Fiorentina alsnog een Europees ticket krijgen en instromen in de voorronde van de Europa League.

Update 23 juni 13.03 uur - ‘AC Milan wordt voor één jaar uitgesloten van Europa League’

AC Milan hoort maandag hoe men gestraft wordt voor het overtreden van de Financial Fair Play-regels, meldt La Gazzetta dello Sport. De krant schrijft dat de club een boete van dertig miljoen euro krijgt opgelegd en voor één seizoen wordt uitgesloten van deelname aan de Europa League.