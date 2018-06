VZ telt af - FIFA schorst scheids vanwege matchfixing: ‘Een nachtmerrie’

Het WK in Rusland gaat op 14 juni van start met een wedstrijd tussen het gastland en Saudi-Arabië. Voetbalzone telt met een serie van dertig artikelen af naar het begin van het eindtoernooi. Met vandaag in de aflevering: waarom scheidsrechter Fahad Al-Mirdasi voor het leven is geschorst.

Door Gijs Freriks

Matchfixing

De FIFA maakte eind maart bekend dat er 36 scheidsrechters afreizen naar het WK, maar één arbiter werd nog voor de start van het toernooi van de lijst geschrapt. Fahad Al-Mirdasi werd door de voetbalbond van Saudi-Arabië voor het leven geschorst omdat hij zou hebben geprobeerd om de bekerfinale tussen Al-Faisaly en Al-Ittihad (1-3) van 12 mei te vervalsen. Hij zou de voorzitter van Al-Ittihad via WhatsApp hebben aangeboden om de wedstrijd in ruil voor steekpenningen te beïnvloeden. Al-Ittihad-voorzitter Hamad Al-Saniaa ging niet op het aanbod in en stapte naar de bond. De SAFF haalde Al-Mirdasi van de eindstrijd in de King Cup af en verving hem door de Engelsman Mark Clattenburg.

Daar kwam bovenop dat de SAFF na een intern onderzoek besloot om Al-Mirdasi niet alleen voor dat ene duel, maar zelfs voor het leven te schorsen. De bond contacteerde de FIFA met de vraag om die uitsluiting ook internationaal te aanvaarden. Een reactie van de wereldvoetbalbond liet even op zich wachten, maar eind mei maakte de FIFA dan toch bekend dat Al-Mirdasi niet in actie zal komen op het mondiaal eindtoernooi en dat geldt eveneens voor zijn assistenten Mohammed Al-Abakry en Abdulah Al-Shalawi.

Rijzende ster

Het lijkt er zodoende op dat Al-Mirdasi zijn fluit voorgoed kan opbergen. De krant Arriyadiya meldde overigens dat Al-Mirdasi tegenover de Saudische bond reeds heeft toegegeven dat hij de bewuste bekerfinale wilde fixen, maar dat is niet officieel bevestigd. De 32-jarige Al-Mirdasi gold als de rijzende ster van het Aziatische scheidsrechtersgilde. Hij leidde al op 25-jarige leeftijd een interland: in december 2011 oefenden Palestina en Libië tegen elkaar (1-1) en in die wedstrijd trok Al-Mirdasi vijf gele kaarten en één rode prent.

Later hanteerde hij de fluit bij het WK Onder-20, de Azië Cup, de Aziatische Champions League, de Azië Cup, de Olympische Zomerspelen in Rio de Janeiro en de Confederations Cup. Een deelname aan het WK zou hét hoogtepunt zijn geweest in de loopbaan van Al-Mirdasi. Een ervaren (oud-) scheidsrechter uit Azië, die anoniem wil blijven, noemt het besluit van de FIFA in gesprek met Arab News begrijpelijk, maar voegt er wel aan toe dat het een hard gelag is voor de assistenten van Al-Mirdasi: Al-Abakry en Al-Shalawi.

“Scheidsrechters worden in groepen aangesteld. Als een scheidsrechter bijvoorbeeld een conditietest niet haalt, dan wordt het hele team vervangen. Ik weet dat dit hard is, maar je bent als groep verantwoordelijk voor elkaar. Je bent als scheidsrechter op een internationaal toernooi bovendien niet alleen vertegenwoordiger van je bond, maar ook van je land. Daarom ben ik het met de FIFA eens om dit hele scheidsrechtersteam uit Saudi-Arabië te verbannen”, aldus de ervaren official.

Nachtmerrie

Al-Shalawi, de rechterhand van Al-Mirdasi, schrok zich een hoedje toen hij per mail op de hoogte werd gesteld van de uitsluiting van de FIFA: “Deze beslissing is als een nachtmerrie voor mij. Ik werk al zestien jaar hard om het WK te halen, maar die droom is nu definitief voorbij”, baalde de grensrechter. Slechts drie keer eerder floot een Saudiër op een WK en Al-Mirdasi had dus de vierde moeten worden, maar die kans is nu verkeken. De FIFA heeft overigens wel twee nieuwe grensrechters opgeroepen voor het WK: Mohammed Mohammed Abdulla uit de Verenigde Arabische Emiraten en Ryuji Sato uit Japan.

