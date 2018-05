Update: Dopingzondaar Guerrero tóch naar WK door besluit CAS

Paolo Guerrero neemt definitief geen deel aan het WK, zo heeft de FIFA laten weten. De 34-jarige aanvoerder van Peru hoopte Gianni Infantino in een persoonlijk onderhoud te kunnen overtuigen om zijn dopingschorsing te laten vallen, maar de preses van de wereldvoetbalbond hield voet bij stuk.

“We hebben veel begrip voor zijn situatie en voor zijn teleurstelling, maar het hoogste strafhof in de sportwereld heeft deze sanctie nu eenmaal opgelegd”, laat de FIFA in een reactie weten. Guerrero is geschorst omdat er bij een dopingtest sporen van cocaïne werden aangetroffen. De FIFA besloot de aanvaller van Flamengo eerst een jaar te schorsen, maar bracht die schorsing na een hoger beroep met zes maanden terug.

Het mondiale antidopingbureau WADA besloot na die strafvermindering naar het internationaal sporttribunaal CAS te stappen. Het CAS legde Guerrero vervolgens een schorsing van veertien maanden op. De aanvoerder van Peru kreeg afgelopen dagen steun van de aanvoerders van de tegenstanders van Peru in de groepsfase van het WK: Hugo Lloris (Frankrijk), Mile Jedinak (Australië) en Simon Kjær (Denemarken). In een brief vroegen zij de FIFA om de schorsing van Guerrero op te heffen.

“Het zou voor hem een hoogtepunt van zijn carrière zijn. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden, vragen we de FIFA om mededogen te tonen voor Guerrero”, klonk het. “In onze ogen zou het gewoonweg verkeerd zijn om hem uit te sluiten van iets waarvoor hij zijn hele loopbaan zo hard voor heeft gewerkt, op basis van bevindingen die bevestigden dat hij niet bewust de regels heeft overtreden en geen intentie had om prestatiebevorderende middelen te gebruiken. En dus verzoeken we de FIFA vriendelijk doch dringend de schorsing tijdelijk op te heffen.”

Update 31 mei 14.00 uur – Dopingzondaar Guerrero tóch naar WK door besluit CAS

Paolo Guerrero kan toch meedoen aan het WK. De aanvoerder was geschorst vanwege een dopingtest, waarbij sporen van cocaïne werden aangetroffen. Het mondiale antidopingbureau WADA was op een gegeven moment niet blij met de strafvermindering voor Guerrero, dus besloot WADA naar naar het internationaal sporttribunaal CAS te stappen. Het tribunaal besloot eerst de Peruviaan te schorsen, maar zou nu hebben aangegeven dat het niet tegen het oordeel van het Zwitserse tribunaal ingaat.