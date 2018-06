VZ telt af - Flop van PSV schopt het tot WK: ‘De blessure was mijn angst’

Het WK in Rusland gaat op 14 juni van start met een wedstrijd tussen het gastland en Saudi-Arabië. Voetbalzone telt met een serie van dertig artikelen af naar het begin van het eindtoernooi. Met vandaag in de aflevering: het opmerkelijke verhaal van Fágner (28), rechtsback van Brazilië.

Door Gijs Freriks

PSV maakte in september 2008 bekend het contract van Fágner te hebben ontbonden. Huub Stevens had geen plek in de selectie meer voor de verdediger en een dag na de breuk tekende de Braziliaan bij Vasco da Gama. Weinigen hadden toen kunnen bevroeden dat Fágner zich zo stormachtig zou ontwikkelen dat hij in 2018 met de Seleção mee zou gaan naar het WK, maar dat is wel wat er is gebeurd. Met onder anderen Danilo van Manchester City strijdt Fágner om een basisplaats in het elftal van bondscoach Tite.

“Ik bedank God, mijn familie, mijn vrienden, Corinthians en iedereen van de technische staf van de Braziliaanse ploeg voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik ben trots dat ik dit shirt mag dragen en mijn land mag vertegenwoordigen op het WK”, schreef Fágner op de social media. Hij kwam bij Tite in beeld nadat Dani Alves vanwege een knieblessure moest afhaken, maar het had niet veel gescheeld of Fágner kon er zelf niet bij zijn. Hij raakte op 29 april in de wedstrijd tegen Atlético Mineiro namelijk geblesseerd aan het rechterdijbeen en moest het strijdtoneel na 52 minuten op een brancard verlaten.

Een bericht gedeeld door Fagner Lemos (@fagneroficial23) op 14 Mei 2018 om 12:35 (PDT)

“Mijn grootste angst was om de ernst van de blessure te weten te komen”, vertelde Fágner aan LANCE!. Hij hoefde uiteindelijk maar een paar wedstrijden te missen. “Ik bedacht dat het erger had kunnen zijn, maar realiseerde mij ook meteen dat ik mentaal sterk moest blijven vanwege de revalidatie. Zoiets kan helpen in het herstel. Ik heb een goede mentaliteit en daardoor werd ik rustiger. Ik herstelde goed.” Fágner liet zich behandelen door dokter Rodrigo Lasmar en ondanks dat hij na achttien dagen fit werd verklaard, bleef hij zich afvragen of de blessure voor Tite een reden zou kunnen zijn om de viervoudig A-international voor de zekerheid thuis te laten tijdens het WK.

“Die angst werd groter. Ik wist dat ik was behandeld door een van de beste artsen in Brazilië en de wereld en de club heeft mij bovendien enorm gesteund, maar toch was ik angstig. Ik was bang wat de dokter aan het einde zou zeggen, maar het is allemaal goed gekomen. Ik was opgelucht.” De beelden waarop te zien is hoe Fágner thuis naar de persconferentie van Tite kijkt en hoort dat hij mee mag naar het WK, zijn de wereld overgegaan. Zijn vriendin Bárbara Lemos vliegt hem in de armen, de hond kwispelt, familieleden springen uit blijdschap op de banken en slaken oorverdovende juichkreten in de huiskamer van Fágner.

De oproep voor het WK is de ultieme beloning voor de ontwikkeling die Fágner heeft doorgemaakt. Na zijn tijd in Eindhoven verdiende hij via Vasco da Gama en VfL Wolfsburg (huurperiode) een transfer naar Corinthians en in dienst van die club staat hij inmiddels op 4 doelpunten en 10 assists in 151 wedstrijden. Daarnaast won hij met Timão twee keer de landstitel en vorig jaar werd het Campeonato Paulista, het staatskampioenschap van São Paulo, in de wacht gesleept. Zelf zou Fágner, die nog tot 2022 vastligt, al in de gaten gehouden worden door clubs als Barcelona en Internazionale.

Tite heeft laten weten dat Danilo in principe zijn eerste keus is als rechtsback. Fágner heeft met de uitnodiging voor het WK een droom werkelijkheid zien worden, maar een basisplaats bij Brazilië zou droom nummer twee zijn. “Als God het wil, dan sta ik in Moskou in de finale. Als alles goed gaat, dan hoop ik Brazilië te helpen om wereldkampioen te worden. Dat doe ik het liefst op het veld, maar als dat niet mogelijk is, dan als reservespeler. Ik ben sowieso al heel erg gelukkig”, vertelde Fágner in mei in een interview.

