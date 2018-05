Waar alle 32 deelnemende WK-landen tijdens het toernooi verblijven

Met het WK om de hoek maakt Rusland zich op voor de komst van de 32 deelnemende landen. De FIFA heeft bekendgemaakt waar alle WK-landen zullen verblijven tijdens het toernooi. In totaal heeft het gastland 100.000 kamers beschikbaar gesteld, terwijl de eis van de wereldvoetbalbond lag op 60.000 kamers. Alle hotels liggen op een steenworp afstand van trainingsfaciliteiten, waar de WK-deelnemers ook besloten kunnen trainen. Welke landen waar verblijven, lees je hier.

Uiterlijk vijf dagen voor aanvang van hun eerste groepswedstrijd, worden de deelnemende selecties verwacht in hun hotel. De WK-deelnemers zijn door de FIFA verplicht om te trainen op het nabij gelegen trainingsveld. Vanuit het ‘basiskamp’ wordt gereisd naar de speelsteden. Alle hotels zijn maximaal een uur rijden vanaf een vliegveld. Eenmaal aangekomen in de speelstad, wordt er getraind op de venue specific training site en wordt er doorgaans ook overnacht in de nacht voor én na de wedstrijd. Alle hotels hebben 3 tot 5 sterren.

Groep A

Team: Rusland

Locatie: Moskou

Hotel: Federal Sports Centre Novogorsk

Trainingsaccommodatie: Federal Sports Centre Novogorsk

Team: Saoedi-Arabië

Locatie: Sint-Petersburg

Hotel: Belmond Grand Hotel Europe

Trainingsaccommodatie: Gazprom Training Centrum Zenit Sint-Petersburg

Team: Egypte

Locatie: Grozny

Hotel: The Local Hotel

Trainingsaccommodatie: Akhmat-Arena

Team: Uruguay

Locatie: Nizjni Novgorod

Hotel: Sports Centre Borsky

Trainingsaccommodatie: Sports Centre Borsky

Rusland slaat zijn kampen op in de hoofdstad en werkt op het sportcentrum van Novogorsk toe naar de wedstrijden. Saoedi-Arabië, de eerste tegenstander van Rusland, maakt gebruik van de faciliteiten van Zenit Sint-Petersbug. Egypte traint in het stadion van Terek Grozny, goed voor 31.000 toeschouwers.

Programma

14 juni, 17.00 uur: Rusland – Saoedi-Arabië (Moskou)

15 juni, 14.00 uur: Egypte – Uruguay (Jekaterinenburg)

19 juni, 20.00 uur: Rusland – Egypte (Sint-Petersburg)

20 juni, 17.00 uur: Uruguay – Saoedi-Arabië (Rostov)

25 juni, 16.00 uur: Uruguay – Rusland (Samara)

25 juni, 16.00 uur: Saoedi-Arabië – Egypte (Volgograd)

Groep B

Team: Portugal

Locatie: Moskou, regio

Hotel: Saturn Training Base

Trainingsaccommodatie: Saturn Training Base

Team: Spanje

Locatie: Krasnodar

Hotel: FC Krasnodar Academy

Trainingsaccommodatie: FC Krasnodar Academy

Een van de slaapkamers waar de internationals van Spanje logeren.

Team: Marokko

Locatie:Voronezj

Hotel: Voronezh Marriott Hotel

Trainingsaccommodatie: Stadium Chaika

Team: Iran

Locatie: Moskou, regio

Hotel: Lokomotiv Bakovka Training Center

Trainingsaccommodatie: Lokomotiv Bakovka Training Center

Spanje, de wereldkampioen van 2010, verblijft tijdens de groepsfase van het toernooi in het zuiden van Rusland, terwijl Europees kampioen Portugal gebruik maakt van het trainingscentrum van Saturn. De Portugezen beschikken hier over drie trainingsvelden. Iran verblijft ook in de buurt van Moskou en traint op de velden van Lokomotiv Moskou.

Programma

15 juni, 17.00 uur: Marokko – Iran (Sint-Petersburg)

15 juni, 20.00 uur: Portugal – Spanje (Sochi)

20 juni, 14.00 uur: Portugal – Marokko (Moskou)

20 juni, 20.00 uur: Iran – Spanje (Kazan)

25 juni, 20.00 uur: Iran – Portugal (Saransk)

25 juni, 20.00 uur: Spanje – Marokko (Kaliningrad)

Groep C

Team: Frankrijk

Locatie: Moskou, regio

Hotel: Hilton Garden Inn Moscow New Riga

Trainingsaccommodatie: Glebovets Stadion

Een van de slaapkamers waar de internationals van Frankrijk logeren.

Team: Australië

Locatie: Kazan

Hotel: HC Ak Bars Training Base

Trainingsaccommodatie: Stadion Trudovye Rezervy

Team: Peru

Locatie: Moskou, regio

Hotel: Sheraton Moscow Sheremetyevo

Trainingsaccommodatie: Arena Khimki

Team: Denemarken

Locatie: Anapa

Hotel: Beton Brut

Trainingsaccommodatie: Trainingsveld bij Pontos Stadion

Frankrijk verblijft in het Hilton Garden Inn in New Riga, dertig minuten rijden vanaf Moskou. Getraind wordt er in het Glebovets Stadion. Het hotel beschikt over een bioscoop, zwembad met jacuzzi, een sauna en Turks stoombad. Ook Denemarken heeft niets te klagen. Zij logeren in het Beton Brut, een hotel met een eigen park en opgespoten strand. De nationale ploeg van Peru verblijft in Moskou’s Sheraton, vlak bij het internationale vliegveld van Moskou. Getraind wordt op Khimki, in 2011 nog verkozen tot het beste trainingscentrum van de regio Moskou.

Programma

16 juni, 12.00 uur: Frankrijk – Australië (Kazan)

16 juni, 18.00 uur: Peru – Denemarken (Saransk)

21 juni, 14.00 uur: Denemarken – Australië (Samara)

21 juni, 17.00 uur: Frankrijk – Peru (Jekaterinenburg)

26 juni, 16.00 uur: Denemarken – Frankrijk (Moskou)

26 juni, 16.00 uur: Australië – Peru (Sochi)

Groep D

Team: Argentinië

Locatie: Moskou, regio

Hotel: Bronnitsy

Trainingsaccommodatie: Trainingsveld bij Syroyezhkin Sports School Stadion

Team: IJsland

Locatie: Gelendzjik

Hotel: Resort Centre Nadezhda

Trainingsaccommodatie: Olymp Stadion

Team: Kroatië

Locatie: Leningrad

Hotel: Woodland Rhapsody Resort

Trainingsaccommodatie: Roschino Arena

Team: Nigeria

Locatie: Essentuki

Hotel: Sanatorium Istochnik

Trainingsaccommodatie: Essentuki Arena

Lionel Messi en zijn Argentijnse ploeggenoten maken gebruik van het trainingscentrum in Bronnitsy, wat vaak als uitvalbasis wordt gebruikt door Russische atleten. IJsland verblijft tijdens de groepsfase in Gelendjik, een stad aan de kust van de Zwarte Zee. Kroatië logeert in het historische centrum van Sint-Petersburg en maakt gebruik van de Roschino Arena, speciaal gebouwd voor het WK, om te trainen.

Programma

16 juni, 15.00 uur: Argentinië – IJsland (Moskou)

16 juni, 21.00 uur: Kroatië – Nigeria (Kaliningrad)

21 juni, 20.00 uur: Argentinië – Kroatië (Nizjni Novgorod)

22 juni, 17.00 uur: Nigeria – IJsland (Volgograd)

26 juni, 20.00 uur: Nigeria – Argentinië (Sint-Petersburg)

26 juni, 20.00 uur: IJsland – Kroatië (Rostov)

Groep E

Team: Brazilië

Locatie: Sochi

Hotel: Swissotel Resort Sochi Kamelia

Trainingsaccommodatie: Yug-Sport Stadion

Het hotel waar de nationale ploeg van Brazilië verblijft.

Team: Zwitserland

Locatie: Togliatti

Hotel: Togliatti Resort

Trainingsaccommodatie: Torpedo Stadion

Team: Costa Rica

Locatie: Sint-Petersburg

Hotel: Hilton Sint-Petersburg ExpoForum

Trainingsaccommodatie: Olimpiyets Stadion

Team: Servië

Locatie: Kaliningrad, Svetlogorsk

Hotel: Royal Falke Resport & Spa

Trainingsaccommodatie: Baltiya

Brazilië heeft gekozen voor het vijf sterren resort van het Swissotel Kamelia. Neymar en zijn ploeggenoten trainen in het Yug-Sport Stadion, goed voor 10.000 zitplaatsen. Servië verblijft in alle rust in Svetlogorsk, terwijl Costa Rica op 6 kilometer van het vliegveld van Pulkovo verblijft.

Programma

17 juni, 14.00 uur: Costa Rica – Servië (Samara)

17 juni, 20.00 uur: Brazilië – Zwitserland (Rostov)

22 juni, 14.00 uur: Brazilië – Costa-Rica (Sint-Petersburg)

22 juni, 20.00 uur: Servië – Zwitserland (Kaliningrad)

27 juni, 20.00 uur: Servië – Brazilië (Moskou)

27 juni, 20.00 uur: Zwitserland – Costa Rica (Nizjni Novgorod)

Groep F

Team: Duitsland

Locatie: Moskou

Hotel: Vatutinki Hotel

Trainingsaccommodatie: Trainingscentrum CSKA Moskou

Team: Mexico

Locatie: Moskou, regio

Hotel: Trainingscentrum Dynamo Moskou

Trainingsaccommodatie: Trainingscentrum Dynamo Moskou

Team: Zweden

Locatie: Gelendzhik

Hotel: Kempinski Grand Hotel Gelendzhik

Trainingsaccommodatie: Spartak Stadion in Lomonosov

Team: Zuid-Korea

Locatie: Sint-Petersburg

Hotel: Hotel New Petershof

Trainingsaccommodatie: Spartak Stadion in Lomonosov

Hier verblijft de nationale ploeg van Zuid-Korea tijdens het WK.

Regerend wereldkampioen Duitsland verblijft in het Vatutinki en traint op het complex van CSKA Moskou. Mexico traint op de velden van Dynamo Moskou en beschikt daarmee over twee grasvelden en een kunstgrasveld. Zuid-Korea werkt zijn trainingen af in het Spartak Stadiion in Lomonosov, een stadion waar normaal wedstrijden worden gespeeld door Sint-Petersburg en de lokale vereniging van Lomonosov.

Programma

17 juni, 17.00 uur: Duitsland – Mexico (Moskou)

18 juni, 14.00 uur: Zweden – Zuid-Korea (Nizjni Novgorod)

23 juni, 17.00 uur: Zuid-Korea – Mexico (Rostov)

23 juni, 20.00 uur: Duitsland – Zweden (Sochi)

27 juni, 16.00 uur: Mexico – Zweden (Jekaterinenburg)

27 juni, 16.00 uur: Zuid-Korea – Duitsland (Kazan)

Groep G

Team: België

Locatie: Moskou, regio

Hotel: Moscow Country Club

Trainingsaccommodatie: Sportcomplex Guchkovo

Team: Panama

Locatie: Saransk

Hotel: Olympic Sports Centre Saransk

Trainingsaccommodatie: Olympic Sports Centre Saransk

Team: Tunesië

Locatie: Moskou, regio

Hotel: Imperial Park Hotel & Spa

Trainingsaccommodatie: Stadion Stroitel

Team: Engeland

Locatie: Sint-Petersburg

Hotel: forRestMix Club Sport & Relax

Trainingsaccommodatie: Stadion Spartak Zelenogorsk

Hier verblijft de nationale ploeg van Engeland tijdens het WK.

Engeland maakt in Sint-Petersburg gebruik van een trainingscentrum dat speciaal voor het WK gebouwd is. De Rode Duivels slaan hun tenten op op de Moscow Country Club, 120 hectare groot.

Programma

18 juni, 17.00 uur: België – Panama (Sochi)

18 juni, 20.00 uur: Tunesië – Engeland (Volgograd)

23 juni, 14.00 uur: België – Tunesië (Moskou)

24 juni, 14.00 uur: Engeland – Panama (Nizjni Novgorod)

28 juni, 20.00 uur: Panama – Tunesië (Saransk)

28 juni, 20.00 uur: Engeland – België (Kaliningrad)

Groep H

Team: Polen

Locatie: Sochi

Hotel: Hyatt Regency Sochi

Trainingsaccommodatie: Sputnik-Sport Stadion

Team: Senegal

Locatie: Kaluga

Hotel: SK Royal Hotel

Trainingsaccommodatie: Trainingscentrum Sputnik

Team: Colombia

Locatie: Tatarije

Hotel: Ski Resort Kazan

Trainingsaccommodatie: Sviyaga Stadion

Team: Japan

Locatie: Kazan

Hotel: Trainingscentrum Rubin Kazan

Trainingsaccommodatie: Trainingscentrum Rubin Kazan

Polen verblijft in Sochi en traint in het Sputnik Stadion. Senegal slaapt in het SK Royal Hotel, in 2005 verkozen tot Ski Resort Hotel van het Jaar. De nationale ploeg van Japan verblijft in Kazan en maakt gebruik van het trainingscentrum van Rubin Kazan.

Programma

19 juni, 14.00 uur: Colombia – Japan (Saransk)

19 juni, 17.00 uur: Polen – Senegal (Moskou)

24 juni, 17.00 uur: Japan – Senegal (Jekaterinenburg)

24 juni, 20.00 uur: Polen – Colombia (Kazan)

28 juni, 16.00 uur: Japan – Polen (Volgograd)

28 juni, 16.00 uur: Senegal – Colombia (Samara)